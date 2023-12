Soluzione in difesa per la Juventus: ecco il possibile colpo dell’estate

La Juventus di Cristiano Giuntoli, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Takehiro Tomiyasu, difensore dell’Arsenal di Mike Arteta

La Juventus di Massimiliano Allegri, in questa stagione, sta volando nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri si trovano infatti al secondo posto al momento, alle spalle soltanto dell’Inter di Simone Inzaghi, e stanno macinando vittorie su vittorie nonostante gli impegni difficili e trasferte che, soltanto una stagione fa, sembravano proibitive. Venerdì, all’Allianz, arriverà il Napoli di Walter Mazzarri per quello che sarà un altro banco di prova cruciale nella corsa allo scudetto.

Sarà una sfida molto particolare anche per Cristiano Giuntoli. Il dirigente toscano, arrivato in questa estate di calciomercato proprio alla Continassa, ha guidato le operazioni del Napoli fino allo scorso anno. Un cammino che si è concluso al meglio con la vittoria, storica, della Serie A e il ritorno al tricolore dopo addirittura 33 anni. Giuntoli, che nell’ultima estate non ha avuto grande spazio di manovra per le questioni economiche che hanno imbrigliato la Juventus, nella prossima stagione calda potrebbe indirizzare, anche in base a chi sarà l’allenatore, molto di più le operazioni di calciomercato. Nel mirino della Vecchia Signora, in quest’ottica, potrebbe finire anche un giocatore che milita attualmente in Premier League, ma che conosce molto bene il campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Takehiro Tomiyasu.

Giuntoli mette gli occhi su Tomiyasu: un jolly per la Juventus

La Juventus e Cristiano Giuntoli, nella prossima estate di calciomercato, potrebbero mettere gli occhi proprio sul profilo di Takehiro Tomiyasu, difensore dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il calciatore giapponese, protagonista indiscusso anche al Mondiale in Qatar del 2022, si è distinto in queste stagioni con la maglia dei Gunners per la sua serietà ed affidabilità tanto da diventare un vero e proprio jolly per il tecnico spagnolo che, difficilmente, vorrà privarsi di lui.

C’è però la situazione contrattuale. Nonostante abbia un’opzione di rinnovo per un anno, il contratto del giapponese con l’Arsenal è in scadenza nel 2025 e la sua valutazione non è così alta, intorno ai 20/25 milioni di euro. Inoltre, per la Juventus che dovrà capire quale sarà l’allenatore del futuro, Tomiyasu può essere un autentico tuttofare vista la sua capacità di agire come centrale a quattro, terzino e anche braccetto di destra in un reparto a tre.