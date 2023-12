Proposta indecente di un sito per adulti: club di calcio cambia nome

Un sito per adulti fa una proposta clamorosa a un club calcistico per il cambio di nome: vicenda pazzesca

Nel calcio di oggi, siamo ormai al corrente del fatto che le sponsorizzazioni la facciano da padrone. Basta guardare al cambio di denominazione di centri di allenamento, stadi, persino delle squadre stesse. Ma la proposta ricevuta da un club brasiliano ha davvero dell’incredibile.

Si tratta dell’Esporte Clube Vitoria, di Bahia, che ha appena ottenuto la promozione nel Brasileirao per la prossima stagione. Un sito per adulti, Fatal Model, la più grande piattaforma di servizi per escort di tutto il Brasile, avrebbe proposto alla società una cifra di 200 milioni di reais, vale a dire 40 milioni di dollari, per cambiare il proprio nome in Fatal Model Vitoria. Una proposta che la società starebbe valutando seriamente, al punto che, secondo la testata brasiliana ‘UOL Esporte’, sarebbe allo studio un sondaggio da sottoporre ai tifosi per valutarne il gradimento tra il pubblico. Il cambiamento riguarderebbe solo il nome della squadra e non lo stemma, la mascotte o altri elementi distintivi del club, la cui amministrazione resterebbe indipendente.