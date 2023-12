Non solo Juventus e Milan, UFFICIALE: gare spostate

Cambia tutto in Serie A, la notizia è ufficiale: gare spostate e non solo per quanto riguarda Milan e Juventus

Cambia tutto in Serie A. La Lega ha infatti annunciato uno stravolgimento per quello che riguarda la giornata che si disputerà a cavallo dell’Epifania.

Tutte (o quasi) le partite hanno infatti subito un cambiamento d’orario. La prima grande novità è l’anticipo previsto per venerdì 5 gennaio alle 20.45, quando inizialmente non era in programma alcun match. Ad aprire la giornata sarà il Bologna, che ospiterà il Genoa al Dall’Ara. Il match era inizialmente previsto per sabato 6 alla stessa ora. Sabato è stato poi aggiunto il match delle 12.30. Lo giocheranno Inter e Verona a San Siro. Cambi anche per Milan, Roma e Juventus. I rossoneri avrebbero dovuto giocare sabato alle 18, mentre scenderanno in campo domenica alle 12.30 contro l’Empoli. Invertiti i match tra Roma e Juventus. I giallorossi affronteranno l’Atalanta domenica alle 20.45 (era previsto alle 18) e i bianconeri la Salernitana alle 18 (la gara doveva giocarsi alle 20.45).

Questo il programma completo della 19esima giornata:

5 gennaio: Bologna-Genoa ore 20.45

6 gennaio: Inter-Verona ore 12.30

6 gennaio: Frosinone-Monza ore 15

6 gennaio: Lecce-Cagliari ore 18

6 gennaio: Sassuolo-Fiorentina ore 20.45

7 gennaio: Empoli-Milan ore 12.30

7 gennaio: Torino-Napoli ore 15

7 gennaio: Udinese-Lazio ore 15

7 gennaio: Salernitana-Juventus ore 18

7 gennaio: Roma-Atalanta ore 20.45