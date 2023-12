Napoli, De Laurentiis dice no: il Chelsea molla la presa

Lo scenario potrebbe definire in modo importante il futuro del club, già stravolto dal recente cambio di allenatore

La stagione del Napoli 2023/2024 non è partita nel migliore dei modi. Dopo lo storico scudetto dello scorso campionato e l’addio di Luciano Spalletti, la formazione campana ha incontrato più di qualche difficoltà.

La gestione di Rudi Garcia, arrivato per sostituire il tecnico toscano, ha mostrato sin da subito alcune lacune e si trascinata fino all’inevitabile esonero di novembre. Il ritorno di Walter Mazzarri, già allenatore del Napoli tra il 2009 e il 2013, ha l’obiettivo di ridare serenità a un ambiente poco tranquillo in questo avvio di stagione. E una notizia potrebbe rasserenare ancor di più l’animo dei tifosi: come riportato da ‘fichajes.com’, il Chelsea di Mauricio Pochettino sembrerebbe aver abbandonato la pista che porta all’acquisto di Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, leader tecnico degli azzurri assieme a Victor Osimhen, è stato blindato da Aurelio De Laurentiis, che vuole assolutamente mantenere in rosa i suoi pezzi pregiati. D’altronde l’esterno classe 2001 è legato ai partenopei fino al 2027, e il patron della formazione campione d’Italia in carica non lo farà partire a meno di offerte irrinunciabili (più di 100 milioni). Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri riparte da qui, dall’estro e dai colpi di Kvara.