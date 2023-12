Juve-Napoli, l’ex Giuntoli vuole Zambo Anguissa: il percorso e la clausola rescissoria

Due giorni a Juve-Napoli, si scalda il clima a Torino. I bianconeri reduci dalla vittoria in extremis contro il Monza, e in generale da un buon periodo di forma, attendono gli azzurri campioni in carica

La formazione partenopea, dopo la vittoria dello Scudetto, ha cambiato e ri-cambiato molto, ma vuole tornare sui propri passi. Uno dei volti cardine del Napoli di ieri e di oggi è Frank Zambo Anguissa, che piace al suo ex direttore Cristiano Giuntoli.

André-Frank Zambo Anguissa, questo il nome completo, è un giocatore camerunese classe 1995. Arriva a Napoli nell’estate del 2021 e alla seconda stagione sotto il Vesuvio è uno dei protagonisti dello storico Scudetto della formazione guidata da Luciano Spalletti.

Il calciatore, centrocampista e mediano, ma dotato di buona tecnica prima di sbarcare in Serie A ha girato diversi campionati. Gli inizi nel suo Camerun, poi lo sbarco allo Stade de Reims in Francia, tra le fila della seconda squadra. Cambio di casacca sempre in terra transalpina, va al Marsiglia nel 2015. Prima nella formazione ‘B’, poi in prima squadra. Attira le attenzioni del Fulham e dunque il salto in Inghilterra.

Poi il prestito in Spagna al Villareal, il rientro sull’isola anglosassone e dunque il passaggio al Napoli nell’estate 2021 (De Laurentiis lo riscatterà poi un anno dopo dal club inglese). Un lungo peregrinare, ma in Serie A e a Napoli Andrè-Frank Zambo Anguissa trova finalmente stabilità e continuità di impiego e rendimento.

Calciomercato Juventus: Cristiano Giuntoli pensa a Zambo Anguissa del Napoli, che ha una clausola per l’estero di 45 milioni

E’ la settimana di Juve-Napoli, ma il mercato non dorme mai. La ‘Vecchia Signora’ cerca un rinforzo sulla mediana e l’ultima idea di Giuntoli porta il nome di Zambo Anguissa.

Il forte centrocampista camerunese Franck-Andrè Zambo Anguissa, protagonista della cavalcata del Napoli della scorsa stagione, è entrato nel taccuino del football director Cristiano Giuntoli e del direttore sportivo Giovanni Manna.

Il direttore Giuntoli, grande ex della sfida di venerdì sera, sta pensando al classe ’95 per rinforzare la mediana di mister Max Allegri. Dopo averlo portato allo ‘stadio Maradona’ per circa 18 milioni di euro (tra prestito e riscatto), il dirigente vorrebbe Franck alla Continassa. Un altro tema caldo, per infuocare una sfida che non necessità di ulteriori scintille, data la forte rivalità.

Il calciatore ha una clausola che vale per l’estero di 45 milioni e il Napoli non ha nessuna intenzione di cederlo proprio alla Juventus. In questa stagione la centralità del centrocampista, della rosa di Garcia prima e Mazzarri ora, non è cambiata. In ordine temporale, si pensi anche al gol allo ‘stadio Santiago Bernabeu’ di Madrid, come ciliegina sulla torta. A sancire ancor di più l’importanza del calciatore africano nell’economia dei campioni d’Italia. Giocatore fisico, ma che sa dettare i ritmi di gioco, farebbe comodo a molte squadre. Anche alla Juventus, ma né ADL, né il ds Mauro Meluso vogliono ascoltare le voci bianconere che arrivano da Torino.