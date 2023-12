Addio dopo pochi mesi, UFFICIALE l’esonero del ct

Avventura già conclusa per il ct a pochi mesi dalla presa dell’incarico: la decisione è ufficiale e il sostituto è già stato scelto

L’avventura di Carlos Queiroz come ct del Qatar è già conclusa. Il portoghese dallo scorso febbraio aveva assunto la guida della nazionale asiatica dopo il Mondiale vissuto sulla panchina dell’Iran.

La Federazione qatariota aveva scelto lui per rimpiazzare lo spagnolo Felix Sanchez, che dopo il Mondiale organizzato in casa aveva totalizzato zero punti in tre partite della fase a gironi. La stessa Federazione ha però annunciato l’addio del tecnico nato a Nampula (Mozambico). Un contratto interrotto di comune accordo tra le parti, stando a quanto riferito dalla Federcalcio del paese asiatico. Il Qatar ha già annunciato il sostituto: sarà lo spagnolo Bartolomé Marquez Lopez a succedere a Queiroz e a guidare la nazionale in quella che sarà la prossima Coppa d’Asia, in programma proprio in Qatar, dal 12 gennaio al 10 febbraio.

Questo il comunicato ufficiale della Federcalcio:

“La Federcalcio del Qatar ha annunciato che il mandato dell’allenatore portoghese come capo allenatore della nazionale del Qatar è terminato amichevolmente di comune accordo tra le due parti”.