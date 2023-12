Tegola Arthur, tendine ko: operazione e lungo stop

Sembrava pronto per il ritorno in campo invece nuovo infortunio e operazione necessaria: almeno tre mesi di stop

Il ritorno in campo sembrava ormai essere prossimo, aveva già iniziato ad allenarsi con il gruppo ed invece tutto è sfumato.

Ancora uno stop per Arthur, giovane terzino brasiliano in forza al Bayer Leverkusen, costretto a stare ancora a lungo lontano dal rettangolo verde. Il verdetto dopo il problema accusato in allenamento ha gelato il calciatore e la squadra: ancora una volta il tendine della coscia destra, lo stesso infortunatosi qualche mese fa e che lo aveva messo fuori causa finora.

Come riferito dal comunicato diramato dalla società tedesca, Arthur sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico e il ritorno in campo non avverrà prima di tre mesi.

Bayer Leverkusen, Arthur sotto i ferri: nuovo infortunio

Per Arthur davvero tanta sfortuna visto che l’ultima apparizione in prima squadra risale allo scorso mese di agosto.

Durante la prima pausa per gli impegni delle Nazionali il primo infortunio, accusato nel corso del match tra il Brasile e il Marocco Under 23. Uno stop avvenuto lo scorso 7 settembre e dal quale stava ora uscendo. Nulla da fare, invece, con l’operazione fissata per il prossimo martedì uno stop di almeno tre mesi.

Se tutto andrà bene, il 20enne potrebbe tornare a disposizione del Bayer soltanto a marzo, senza dimenticarsi che avrà bisogno poi di tempo per tornare in forma dopo uno stop che a quel punto sarà di circa sei mesi.