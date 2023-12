Inter, doppio ko e fuori in Champions: Inzaghi nei guai

Brutte notizie per Simone Inzaghi, l’Inter ne perde due in vista del decisivo appuntamento in Champions contro la Real Sociedad

Il grande successo per 3-0 in casa del Napoli esalta tutto l’ambiente in casa Inter e conferma i nerazzurri in vetta alla classifica. Ma la notte di gloria del ‘Maradona’ lascia a Simone Inzaghi una eredità piuttosto scomoda.

Hanno lasciato il campo infatti acciaccati sia de Vrij che Dumfries. I due olandesi si sono sottoposti a visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano per valutare le loro condizioni. Il difensore ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, mentre l’esterno ha riportato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Per entrambi, sarà necessario rivalutare le rispettive condizioni nel corso della prossima settimana. E’ già certa dunque per Inzaghi la loro assenza non soltanto nel weekend in campionato contro l’Udinese, ma anche nel successivo impegno europeo, in Champions League, contro la Real Sociedad, decisivo per il primo posto nel girone e per essere testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale, per evitare un accoppiamento scomodo. Assenza molto probabile anche contro la Lazio e in Coppa Italia contro il Bologna, si tenterà di recuperarli per gli ultimi appuntamenti del 2023 contro Lecce e Genoa.