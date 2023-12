Fiorentina all’assalto, innesto da Champions per gennaio

La Fiorentina piomba fortemente sul mercato, la dirigenza pronta a regalare un innesto da Champions per gennaio

La vittoria contro la Salernitana ha portato certezze in casa Fiorentina. I viola, già qualificati in Conference League, sono ad 1 solo punto dalla zona Champions League e guardano al mercato di gennaio a caccia dell’innesto giusto.

Volontà della società è regalare rinforzi a Vincenzo Italiano, in particolare un nuovo terzino destro, visto il grave infortunio occorso a Dodo ad inizio stagione. Il brasiliano dovrebbe tornare ad aprile e dunque sarà necessario acquistare un nuovo terzino destro, visto che il solo Kayode, con tante competizioni da affrontare, potrebbe non bastare. Tanto è vero che quando il nazionale under-21 azzurro è stato infortunato, Italiano è stato spesso costretto ad adattare un mancino come Parisi a sinistra. Ecco quindi che due in particolare sembrano essere i nomi seguiti dalla Fiorentina.

Fiorentina a caccia di un terzino destro, Juranovic primo obiettivo

Il ‘Corriere dello Sport’ sottolinea come il primo nome porta a Josip Juranovic, giocatore serbo in forza all’Union Berlino. Un innesto di spessore e di grande esperienza internazionale.

Juranovic, avversario del Napoli in Champions League e nazionale croato, ha un contratto con la formazione tedesca sino al 2027, ma l’ipotesi per il club berlinese di continuare a giocare in Europa sembra essere ormai remota. Serve infatti una vittoria contro il Real Madrid e una contemporanea sconfitta del Braga per approdare in Europa League. E anche in campionato la situazione non è delle più rosee. Ecco perché l’idea di trasferirsi in un club come la Fiorentina, che giocherebbe in Europa ed è al momento in piena corsa per qualificarsi in Champions League potrebbe stuzzicare il terzino croato.

L’alternativa porta ad un altro giocatore nato in Croazia, ma nazionale serbo. Si tratta di Milan Grujic, pista dal costo più economico rispetto a Juranovic. Grujic, classe 1996, è sotto contratto fino al 2025 (con opzione per un altro anno) con il Cska Mosca. La dirigenza viola osserva con attenzione: l’obiettivo è regalare un nuovo terzino ad Italiano il prima possibile.