DIRETTA Coppa Italia, Lazio-Genoa: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Lazio-Genoa, primo ottavo di finale della Coppa Italia

Reduce dalla sofferta vittoria contro il Cagliari, accolta dai fischi dello Stadio Olimpico, la Lazio apre le danze degli ottavi di finale di Coppa Italia, ospitando il Genoa. Una gara secca che mette in palio il passaggio ai quarti di finale per affrontare la vincente di Roma-Cremonese.

L’eventualità di affrontare un derby al prossimo turno rappresenta sicuramente uno stimolo in più per il biancocelesti. La vigilia del match è stata animata dal caso Matias Vecino, escluso dai convocati per motivi disciplinari dopo alcuni screzi con Maurizio Sarri. Una scelta forte, in un reparto che dovrà fare a meno anche dell’infortunato Luis Alberto. Assenti anche Alessio Romagnoli, Nicolò Casale e lo squalificato Mattia Zaccagni.

Non se la passa certo meglio Alberto Gilardino che anche per la sfida di stasera non potrà contare su diversi elementi, a partire dallo squalificato Morten Frendrup. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Olimpico in tempo reale.

Probabili formazioni Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Leali; Hefti, Vogliacco, Matturro; Sabelli, Kutlu, Galdames, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino.