Clamoroso ribaltone in panchina: il big si dimette

Possibile decisione a sorpresa da parte del big, spunta l’ipotesi dimissioni. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti sulla panchina

È andato in archivio un altro turno di campionato. Dopo il weekend, è arrivato anche un altro esonero, stavolta in Serie B: Bisoli, infatti, non è più l’allenatore del Sudtirol.

In Serie A la panchina al momento più ‘bollente’ è quella di Baroni. Il 3-3 all’ultimo secondo firmato da Henry ad Udine ha salvato il tecnico dell’Hellas Verona. Spostando lo sguardo in Spagna, invece, a traballare è anche un big: l’ex Napoli Rafa Benitez sempre più giù con il suo Celta Vigo. La squadra spagnola è attualmente terz’ultima in Liga e non vince addirittura dallo scorso 1 settembre in campionato.

Celta Vigo sempre più giù: ipotesi dimissioni per Rafa Benitez

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, l’esonero da parte del Celta Vigo è ostacolato dal ricco ingaggio dell’allenatore. Per l’ex Napoli si parla così di possibili dimissioni.

Se Benitez non dovesse riuscire a svoltare nelle prossime tre partite, non è da escludere un passo indietro da parte dell’allenatore. Il Celta Vigo è a solo due punti dalla zona salvezza e la stagione non è ancora compromessa. I prossimi match, però, diventeranno già decisivi per il club ed il futuro di Benitez.