Simeone fa spesa a Torino: mirino su un Nazionale di Spalletti

Preoccupazione in casa Torino con l’Atletico di Simeone che potrebbe far visita alla società granata nel corso del prossimo mercato estivo

Il posticipo della quattordicesima giornata vedrà il Torino sfidare l’Atalanta in un match fondamentale per il club granata. Un punto nelle ultime due partite e la voglia di ottenere un risultato importante in modo da risalire la classifica e avvicinarsi proprio ai bergamaschi. Non sarà una gara semplice considerando le qualità dei ragazzi di Gasperini nonostante l’emergenza a livello offensivo.

Tra i protagonisti del match troveremo, senza ombra di dubbio, Buongiorno; il difensore, perno della retroguardia granata, è uno dei giocatori più importanti del Torino. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo, veloce e con la possibilità di andare ad impostare con qualità e questa caratteristica è fondamentale perché permette alla sua squadra di non ricorrere, per forza di cose, al lancio lungo.

Le prestazioni di Buongiorno non sono passate inosservate e sul giocatore ci sono diversi club interessati; praticamente impossibile un suo addio a gennaio visto l’importanza del difensore e la voglia del Torino di fare bene da qui a fine anno. Diverso il discorso nel prossimo mercato estivo quando il centrale potrebbe anche lasciare il club granata e trasferirsi in un club con ambizioni superiori a quelle del Torino. Attenzione, da questo punto di vista all’Atletico Madrid di Simeone.

Atletico Madrid, occhi su Buongiorno: il Torino trema

Nell’ultima giornata di Liga, l’Atletico Madrid ha perso in casa del Barcellona per uno a zero; sconfitta pesante perché allontana i Colchoneros dalla vetta della classifica ora distante sette punti. I ragazzi di Simeone saranno comunque grandi protagonisti in una stagione dove vogliono fare bene anche a livello internazionale. Da una parte il campo, dall’altra il futuro con la società che sembra stia già pensando al prossimo mercato invernale.

Possibile investimento nel reparto difensivo considerando la situazione di Hermoso. Il difensore classe 1995, punto fermo della rosa di Simeone con diciannove partite giocate in stagione, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e il rinnovo sembra non essere poi così sicuro.

Stando a quanto riportato da Elgoldigital, l’Atletico Madrid potrebbe decidere di virare su Buongiorno la cui valutazione dovrebbe essere superiore ai venti milioni di euro. Il difensore, per caratteristiche, si sposerebbe perfettamente nel sistema di gioco di Simeone. Una stagione importante per il centrale del Torino che anche nella nazionale di Spalletti si sta ritagliando un ruolo di primo livello; contro l’Ucraina, nel match decisivo per la qualificazione ai prossimi Europei, Buongiorno ha fornito una grandissima prestazione.