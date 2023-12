Pogba vuole patteggiare: squalifica ridotta e la Juve rifà il mercato

Per Paul Pogba si avvicina sempre di più l’ipotesi patteggiamento con la procura antidoping: ecco a quanto potrebbe aggirarsi la squalifica

Da un po’ di tempo a questa parte non si sente più parlare di Paul Pogba, che resta sospeso dalla Juventus in attesa della squalifica per doping: il suo destino potrebbe essere definito a breve.

Dall’Inghilterra rimbalzano con insistenza le voci del possibile patteggiamento del francese con la Procura antidoping. Un’eventualità che permetterebbe al numero 10 della Juventus di scontare fino al 50% in meno della squalifica. Prima è necessario che la Procura antidoping proponga una squalifica, così da poter lavorare successivamente sul patteggiamento. Da quelle che sono le prime indiscrezioni, la squalifica di Pogba post patteggiamento potrebbe aggirarsi tra i 18 e i 24 mesi. La dirigenza bianconera è pronta a rifarsi il mercato.

Pogba patteggia: la squalifica del francese rilancia il mercato della Juve

La strategia dei legali di Paul Pogba è quella di patteggiare con il procuratore antidoping Filippo Laviani e ridurre così al mino la squalifica. Se dovessero riuscire a raggiungere i 18/24 mesi di squalifica, la Juventus sarebbe chiamata ugualmente a rinforzarsi sul mercato e avrebbe a disposizione nuove risorse dal risparmio sull’ingaggio del francese.

Come ha rivelato la sua agente Rafaela Pimenta in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, il giocatore nel frattempo si sta continuando ad allenare da solo e resta fiducioso per il futuro. I piani della Juventus per il mercato di gennaio, in caso di squalifica ufficiale da parte della procura antidoping, sarebbero quelli di consegnare almeno un rinforzo a Massimiliano Allegri nella sessione invernale.

Un’alternativa a centrocampo per completare la stagione e continuare a tallonare l’Inter nella corsa scudetto. Come detto su queste pagine, un profilo come Rodrigo De Paul rappresenta la massima aspirazione in quel di Torino, ma Giuntoli e Manna dovranno essere bravi a trovare l’occasione giusta. Quello che rischia di essere sempre più certo è che Pogba non farà parte del club in questa stagione e nella prossima.