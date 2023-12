Pagamenti non rispettati: blocco del mercato immediato

Pronta ad intervenire la Federcalcio dopo il malumore palesato da parte degli agenti contro il club

Giunti quasi al giro di boa della stagione, uno scandalo potrebbe colpire il club in piena lotta per non retrocedere. A causa dello sfogo da parte di alcuni agenti in riferimento a commissioni che a distanza di mesi non sarebbero state pagate, la società potrebbe andare incontro al blocco del calciomercato per qualche sessione.

La notizia, riportata sulle pagine del ‘The Sun’, coinvolge direttamente il Nottingham Forest. Stando a questa indiscrezione, il club inglese avrebbe ricevuto degli avvertimenti ripetuti da parte di numerosi procuratori infuriati. Questo perché, secondo vari agenti, il club non avrebbe rispettato degli accordi stipulati in fase di trasferimento dei propri calciatori, ritardando il pagamento di commissioni che ad oggi non sarebbero state ancora ricevute.

Il prossimo passo, qualora da parte del Nottingham Forest non dovessero arrivare dei riscontri economici, potrebbe portare ad una denuncia ufficiale presso la Federcalcio Inglese. A quel punto, una volta aperta un’indagine sul caso, il club potrebbe addirittura rischiare di andare incontro al blocco del mercato per una o più sessioni. Una vera e propria batosta per la formazione che punta alla salvezza e che si ritrova in piena bagarre per non retrocedere in Championship.

Ansia Nottingham Forest, ipotesi blocco del mercato

In questo momento il Nottingham Forest si ritrova al quindicesimo posto nella classifica di Premier League con un vantaggio di 7 punti sulla zona retrocessione.

Ciò non lascia comunque tranquilli allenatore e dirigenza che potrebbero rischiare di subire il blocco del mercato già dal prossimo gennaio. Il club inglese, che nel gennaio 2023 si è reso protagonista con ben 6 acquisti grazie alla finestra di riparazione, vorrebbe ancora rinforzarsi tra poche settimane. Anche in estate, ad esempio, sono arrivati ben 14 nuovi calciatori grazie al mercato. Insomma, un eventuale divieto dei trasferimenti andrebbe a compromettere lavoro societario di questa stagione e soprattutto la permanenza della formazione allenata da Steve Cooper nella massima divisione inglese.