Napoli-Inter, Massa e quel precedente particolare: ecco cosa è sfuggito

Il Napoli, nella sconfitta contro l’Inter, ha protestato veementemente per due episodi molto molto discussi: il fallo di Lautaro su Lobotka in occasione del primo gol e il mancato rigore su Osimhen

Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo la vittoria esterna in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è stato fermato al Maradona dall’Inter di Simone Inzaghi per quella che era una sfida cruciale per entrambe le squadre.

I nerazzurri, con i tre punti conquistati, si sono assicurati di nuovo la vetta della classifica, ma non sono mancate le polemiche. In occasione infatti del primo gol realizzato dall’Inter, il Napoli ha protestato moltissimo per una cintura di Lautaro Martinez su Lobotka. Un intervento da molti giudicato falloso, ma non dall’arbitro Massa che, dopo un check VAR, ha confermato la rete. Non è servito l’On-Field Review neanche in occasione del secondo grande episodio della partita: il contrasto di Francesco Acerbi su Victor Osimhen. Un colpo d’anca che per molti è senza dubbio calcio di rigore, ma non per il direttore di gara Massa che, anche dopo il consulto con la sala VAR, ha confermato la decisione di campo. Due episodi che stanno facendo tutt’ora discutere e che hanno scatenato le ire dei vertici del Napoli, ma non solo, e hanno riportato alla mente un precedente sempre legato all’arbitro Massa.

Massa e quel ricordo di due stagioni fa: c’era sempre l’Inter

Le decisioni di domenica sera dell’arbitro Massa, a molti, ha riportato alla mente un episodio molto discusso due stagioni fa: stiamo parlando del mancato rigore per l’intervento di Ranocchia su Belotti in Torino-Inter. Un caso che all’epoca fece davvero molto discutere e che, sui social, fu centrale per giorni e giorni, addirittura settimane nella lotta scudetto fra i nerazzurri ed il Milan che poi trionfò.

In quella sfida, Massa era al VAR e fu bersaglio di polemiche per non aver mandato il direttore di gara Guida a controllare il monitor dell’on-field review. Oggi, a quasi due anni esatti di distanza, l’Inter è di nuovo protagonista e chissà quali saranno gli strascichi di questi episodi, ma non solo. Che cosa farà adesso l’arbitro Massa?