Atalanta, 50 milioni in infermeria: Gasperini disperato corre ai ripari

Problemi per Gasperini e la sua Atalanta; il tecnico infatti non può schierare, a causa di problemi fisici, due acquisti da cinquanta milioni

L’Atalanta si prepara ad affrontare, in trasferta, il Torino nel posticipo della quattordicesima giornata. Partita fondamentale per i ragazzi di Gasperini alla ricerca di un successo che manca da fine ottobre quando la squadra si impose tre a zero sul campo dell’Empoli; da quel momento due sconfitte (entrambe in casa) e un pareggio ad Udine.

Bisogna cambiare marcia per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions, attualmente distante quattro punti e occupata dalla coppia Roma-Napoli. In casa del club granata non sarà una partita semplice considerando anche la situazione, per nulla semplice, che Gasperini si trova costretto ad affrontare.

Il tecnico, in vista del match di questa sera, non potrà contare sui due centravanti; oltre a El Bilal Touré, fermo da inizio anno e che non ha ancora potuto fornire il contributo sperato, l’Atalanta dovrà rinunciare anche a Scamacca. L’attaccante della nazionale, dopo aver realizzato un gran gol nella serata di Europa League contro lo Sporting, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistro.

Infortunio pesante sia per il giocatore (al secondo stop stagionale) sia per l’Atalanta in vista dei prossimi impegni. Scamacca tornerà a disposizione solamente nel nuovo anno e la speranza di Gasperini è di averlo a disposizione tra il match di Coppa Italia, gli ottavi contro il Sassuolo e la gara dell’Olimpico in casa della Roma in programma il prossimo sette gennaio.

Atalanta, attaccanti in infermeria: serve una soluzione

El Bilal Touré e Scamacca infortunati significa praticamente cinquanta milioni in infermeria e questo è un problema non di poco conto considerando le ambizioni dell’Atalanta e un calendario non semplice che vede i bergamaschi sfidare, da qui a fine anno, Torino, Milan, Salernitana, Bologna e Lecce.

Gasperini deve trovare una soluzione ma al momento la coperta in attacco è piuttosto corta con Lookman unico disponibile viste le non perfette condizioni fisiche di De Ketelaere. La maglia da titolare, per il ruolo di centravanti, andrà dunque a Muriel e per il classe 1991 si tratta di una chance da non fallire. Il colombiano è ancora a zero gol in campionato e l’Atalanta ha bisogno delle sue qualità per tornare alla vittoria e sopperire ad una vera e propria emergenza offensiva.

La seconda opzione a disposizione di Gasperini è il falso nove con l’inserimento, dal primo minuto, di Miranchuk; momento complicatissimo per una squadra chiamata a stringere i denti fino all’inizio del nuovo anno.