Ormai è ai margini del Milan: addio al pupillo di Pioli

Scivola in fondo nelle gerarchie di mister Pioli: il Milan è pronto a cederlo nel mercato di gennaio

Il Milan piega il Frosinone e si rilancia in campionato dietro la coppia di testa Juventus-Inter, in attesa ovviamente dell’impegno di questa sera della squadra di Inzaghi sul campo del Napoli.

Nonostante le assenze, il ‘Diavolo’ ha superato agevolmente la matricola allenata da Di Francesco e ha ritrovato il sorriso dopo il crollo in Champions League contro il Borussia Dortmund. Respira in particolare Stefano Pioli, sulla graticola per le ultime prestazioni poco convincenti dei rossoneri. La posizione dell’allenatore di Parma rimane sotto la lente d’ingrandimento, specialmente per la prossima stagione quando la dirigenza di Via Aldo Rossi e il patron Cardinale potrebbero ripartire con una nuova guida tecnica in panchina. Intanto vista l’emergenza Pioli cambia il suo Milan, affidandosi a Theo Hernandez nelle retrovie considerando le assenze pesanti dei lungodegenti Kalulu e Thiaw.

Calciomercato Milan, Krunic è in fondo alle gerarchie di Pioli: cessione a gennaio

Anche a centrocampo il mister rossonero sembra aver trovato un’altra quadratura dopo il rientro dall’infortunio di Loftus-Cheek e il rilancio di Adli, oltre al recupero dopo diversi mesi di Bennacer.

A farne le spese Krunic, da sempre pupillo di Pioli da quando veste la casacca del Milan. Il bosniaco è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico e nelle ultime sei partite tra campionato e Champions è sceso soltanto una volta in campo da titolare, compresa l’ultima panchina di sabato sera con il Frosinone. “Krunic ormai è ai margini del Milan. Per Pioli il centrocampo titolare ad oggi è formato da Reijnders, Musah e Loftus-Cheek – spiega Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport’ – Bennacer sta tornando a pieno regime e Adli avrà le sue chance. Krunic può partire a gennaio e c’è sempre il Fenerbahce sulle sue tracce“. L’ex centrocampista dell’Empoli è al momento sotto contratto fino al giugno 2025 con il Milan e ha una valutazione sotto i 10 milioni di euro.