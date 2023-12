Milan pigliatutto: un ritorno a gennaio da Pioli e due colpi in estate

Il Milan torna alla vittoria contro il Frosinone, ma continua l’emergenza in difesa: la mossa della dirigenza rossonera per il mercato di gennaio

Il Milan torna a sorridere dopo la scoppola di Champions contro il Borussia e archivia senza troppa fatica la pratica Frosinone nell’anticipo di campionato a San Siro.

Si sblocca Jovic ed è la buona notizia per Stefano Pioli, oltre ovviamente ai tre punti che rilanciano i rossoneri nelle zone alte della classifica. I problemi però continuano per il tecnico parmense, soprattutto in difesa viste le tante defezioni che stanno colpendo il ‘Diavolo’. L’infermeria è piena e Pioli dovrà rinunciare per diverse settimane anche a Thiaw dopo l’infortunio rimediato dal tedesco contro il Borussia. Assenza che si aggiunge già al lungo stop di Kalulu e alle precarie condizioni di Kjaer.

Calciomercato Milan, soluzione Gabbia per l’emergenza in difesa

Pioli contro il Frosinone ha sperimentato Theo Hernandez al centro della difesa, con il francese che ha dato delle ottime risposte.

Al Milan serve comunque un centrale a gennaio e la soluzione potrebbe essere già in casa: ovvero il ritorno a Milanello dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia. I rossoneri starebbero valutando la possibilità di riportare alla corte di Pioli il 24enne difensore, interrompendo così l’accordo già a metà stagione con la compagine spagnola come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Questo considerando anche le difficoltà per arrivare agli altri obiettivi cerchiati in rosso nell’agenda di Moncada e Furlani. Il Bournemouth malgrado il contratto in scadenza non avrebbe intenzione di privarsi a gennaio di Kelly, mentre l’Arsenal per l’ex Spezia Kiwior non aprirebbe al semplice prestito nella finestra invernale.