Meluso: “Cinutura su Lobotka, rigore su Osimhen: brutta giornata per Massa”

Il ds Meluso in conferenza stampa dopo Napoli-Inter: “Mazzarri preferisce non parlare per evitare squalifiche. Var non uniforme”

Mazzarri preferisce non rilasciare interviste, non sentendo di avere la giusta serenità per gli episodi arbitrali.

Malessere del Napoli: “Il mister ha preferito non parlare per non rimarcare troppo certi episodi e noi lo vogliamo in panchina. Una gara condizionata da una cattiva giornata da Massa. Il Napoli ha fatto un grande primo tempo. C’è una sicura cintura su Lobotka. Dopo aver fato 44 minuti in un certo modo, è una botta che prendono tutti”.

“Il Var lo abbiamo per questo: il rigore su Osimhen era da andare a rivedere. Non farlo è stato un errore: lo stesso Osimhen mi ha detto che è stato toccato. Non aveva nessun motivo per cadere. Siamo mortificati per come è maturata la sconfitta. Abbiamo giocato contro una grande come l’Inter, si vive su un equilibrio. Si vive su equilibri che se vengono spezzati da queste disavventure, ci restiamo male. Sono contento solo che non ci siano stati fischi ed il pubblico competente di Napoli ha capito quello che abbiamo fatto. De Laurentiis era rammaricato come me”

Applicazione VAR? “Ci vuole uniformità di giudizio, qualcosa che non c’è. Abbiamo una classe arbitrale di prim’ordine al mondo. Sono convinto della buona fede, ma l’uniformità ci vuole. Un rigore come quello di Osimhen l’ho visto dare più volte”.

Meluso: “Scudetto sfumato? Politica dei piccoli passi”

Scelte di Mazzarri? “La squadra sta ritrovando un equilibrio, sta ritrovando le sue qualità. Detto più volte, sono giocatori di grande livello professionale. Sulle scelte Mazzarri sta facendo il meglio possibile”

Mancata reazione? “La reazione c’è stata. Con Osimhen la reazione c’è stata ed il rigore negato. C’è stato un condizionamento psicologico. Solo dopo il 3-0 la squadra non ha più reagito come prima”.

Obiettivo scudetto sfumato? “Dobbiamo fare il massimo gara dopo gara. Porre un obiettivo oggi non è corretto, dobbiamo fare un passo alla volta. Questo è il nostro modo di agire in questo momento. Troveremo energie mentali e fisiche per riprenderci immediatamente”