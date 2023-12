Il contratto della vita: blitz rossonero, così lascia la Juventus

L’indiscrezione dal Brasile cambia le carte in tavola in casa Juventus. Potrebbe non terminare la carriera con i bianconeri. I dettagli

Il sofferto ma meritato successo ottenuto contro il Monza ha proiettato la Juventus in vetta alla classifica. In attesa della partitissima di questa sera tra Napoli ed Inter, infatti, i bianconeri guardano tutti dall’alto verso il basso.

Reagendo al gol di Valentin Carboni, infatti, la compagine di Allegri è riuscita a centrare tre punti molto importanti. Il gol di Gatti ha mandato in visibilio il popolo bianconero, mostrando lo spirito di abnegazione di un gruppo che è ritornato a pensare in grande. Nonostante le parole di Max Allegri, inoltre, salvo dietrofront improvvisi Giuntoli potrebbe mettere a segno almeno un colpo importante per puntellare la mediana. Il tutto mentre prosegue la girandola di rinnovi con il quale la “Vecchia Signora” sta puntando a spalmare la maggior parte degli ingaggi della rosa. Tra i diversi temi che saranno affrontati, impossibile non menzionare la situazione legata a Danilo. Il difensore brasiliano, che contro il Monza ha fatto il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio, è infatti finito al centro di interessanti indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, dal Brasile: il Flamengo sulle tracce di Danilo

Stando a quanto evidenziato dal giornalista William Brum, molto vicino alle vicende del Flamengo, il capitano della Juventus potrebbe finire la sua carriera in Brasile. Secondo quanto riferito, infatti, proprio il Flamengo si sarebbe messo sulle tracce dell’esperto difensore bianconero. Ma c’è di più.

Nel caso in cui Danilo non rinnovasse il suo contratto con la “Vecchia Signora” in scadenza nel 2025, sarebbe proprio il Flamengo il club maggiormente intenzionato a garantirgli la possibilità di un clamoroso ritorno in patria. Il club carioca avrebbe cominciato a monitorare la situazione per non farsi trovare impreparato. Per adesso non si registrano contatti ufficiali tra le parti. I rossoneri non hanno ancora avanzato trattative concrete. Tuttavia, quella del binomio Danilo-Flamengo sarebbe una traccia da monitorare con attenzione. A tal proposito, non è escluso che si registrino novità nel corso dei prossimi mesi. Ad ogni modo il focus del capitano della Juventus è ora incentrato sul prosieguo della stagione. Al futuro ci sarà tempo e modo di ragionare. Almeno per il momento, le voci dal Brasile possono attendere.