Giocano il jolly per Vlahovic: arma segreta per comprarlo dalla Juve

Ancora una delusione per Dusan Vlahovic contro il Monza col rigore sbagliato nel primo tempo. Il nome del serbo è tra i più chiacchierati anche in ottica mercato

La Juventus continua col vento in poppa il proprio percorso nelle zone nobili della classifica. La truppa di Allegri ha raccolto il bottino pieno anche nell’ultima uscita contro il Monza, al culmine di una gara portata a casa al cardiopalma con un gol di Gatti.

Protagonista negativo di serata Dusan Vlahovic, che ha sbagliato ancora una volta un calcio di rigore, confermando il suo trend negativo di quest’anno dagli undici metri. Tre errori negli ultimi quattro tentativi con la maglia della Juventus per il numero 9 di Allegri, chiamato a ritrovare calma e freddezza anche in questo fondamentale.

Il penalty sbagliato col Monza è quindi l’ennesimo segnale negativo di una stagione rivedibile per Vlahovic, che non riesce a trovare equilibrio e continuità. Era infatti lecito aspettarsi di più dopo il gol contro l’Inter che aveva a sua volta interrotto un lungo digiuno di oltre due mesi. 5 le reti totali finora per il serbo, che nonostante i passi falsi continua ad avere molto mercato: occhio a quanto può succedere in Spagna.

Calciomercato Juventus, mirino su Vlahovic: l’arma segreta del Real Madrid

Il profilo di Dusan Vlahovic resta tra i più appetibili in ambito europeo, visti i margini di miglioramento ed il valore già dimostrato. È ancora chiamato al salto di qualità decisivo, ma ciononostante i rumors sul suo futuro, dopo quelli della scorsa estate, si inseguono.

Secondo quanto evidenziato da ‘elgoldigital.com’ ci sarebbero state diverse discussioni al Real Madrid in merito ad un potenziale arrivo di Vlahovic, con annessa approvazione. Si tratta di un profilo che si potrebbe adattare alle esigenze offensive della squadra di Ancelotti, che avrebbe bisogno di un numero 9.

Il contratto di Vlahovic è in scadenza 2026 e la concorrenza anche di club come l’Atletico non manca. La stessa fonte iberica parla però di un’arma ‘segreta’ del Real che risponde al nome di Jude Bellingham. Nei giorni scorsi sui profili dei due calciatori si erano scambiati commenti. Questo è stato interpretato da diversi tifosi e giornalisti come un segnale su una eventuale prossima mossa dei blancos.

Sebbene non abbiano mai condiviso lo spogliatoio, Bellingham e Vlahovic potrebbero avere un buon rapporto, che potrebbe essere decisivo per un eventuale assalto, con un tentativo eventuale persino già a gennaio. Il tutto fermo restando che difficilmente la Juve se ne priverebbe a stagione in corso.