Fuori squadra prima del match: tecnico su tutte le furie

Esclusione prima del match nell’immediata vigilia, il giocatore finisce fuori squadra: la decisione drastica dell’allenatore

Alla vigilia di Torino-Atalanta, Nemanhja Radonijc, che si scaldava per una occasione da titolare, è stato messo fuori da Ivan Juric. La scelta del tecnico è stata anticipata da ‘Sky Sport’, ancora una volta l’allenatore croato insoddisfatto e furioso per l’atteggiamento del giocatore, come già accaduto diverse volte nel recente passato. Dunque, niente da fare per il numero 10 dei granata. L’attacco dovrebbe essere dunque composto da Sanabria e Zapata, con Vlasic a supporto.