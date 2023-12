Firma prima di Napoli-Inter: arriva gratis, è la scelta migliore

Scelto il colpo nerazzurro prima del big match di questa sera al Maradona

Dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Juventus, questa sera l’Inter è attesa ad una nuova trasferta ad alto coefficiente di difficoltà. Ad attendere gli uomini di Simone Inzaghi ci sarà il Napoli di Walter Mazzarri, chiamato a rimontare lo svantaggio in classifica dopo il brutto avvio che ha portato all’esonero di Rudi Garcia lo scorso novembre.

Nerazzurri che arrivano a questo incontro dopo due pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, ma soprattutto dopo le vittorie ottenute in questa giornata dalle due principali contendenti allo scudetto, Juve e Milan. Un match che, in caso di risultato positivo, potrebbe consentire al Napoli di accorciare la distanza dalla vetta e tornare pienamente in corsa per il titolo dopo la vittoria della passata stagione.

Tra le due squadre questa sera in campo, inoltre, non mancano anche gli incroci sul mercato. In particolare, come raccontato nei dettagli dalla redazione di Calciomercato.it, c’è un calciatore che l’Inter vorrebbe prelevare a costo zero dal Napoli a fine stagione. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, giunto all’ultimo anno di contratto con la formazione campana nonostante la volontà di proseguire con gli azzurri. A causa dell’offerta al ribasso del presidente De Laurentiis, però, le parti sono piuttosto distanti da un’intesa per il prolungamento.

Calciomercato Inter, scelto Zielinski come colpo dal Napoli

In vista del big match di questa sera, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it di scegliere uno tra i calciatori in scadenza che potrebbe fare più comodo all’avversario.

Nei risultati finali al sondaggio lanciato su Twitter, si è registrata la vittoria schiacciante di Piotr Zielinski con il 71% dei voti ricevuti. Il centrocampista polacco, come spiegato in alto, è un obiettivo concreto dei nerazzurri che per averlo gratis a fine giugno hanno già formulato un’offerta importante da 4 milioni di euro più bonus. Alle spalle del calciatore del Napoli, si sono posizionati Matteo Darmian al 19,4% e Alex Meret con il 6,5%. Ultimo posto per Stefano Sensi, altro nerazzurro in scadenza votato solamente dal 3,2%.