DIRETTA Serie A, Sassuolo-Roma: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Sassuolo a Reggio Emilia in una gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo alti e bassi in questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

I giallorossi di José Mourinho vengono dal deludente pareggio in Europa League contro il Servette che rischia di aver compromesso la corsa al primo posto del girone a vantaggio dello Slavia Praga, che valeva gli ottavi di finale senza passare dai playoff contro una retrocessa dalla Champions. E’ tempo di voltare pagina e trovare tre punti dopo quelli della settimana scorsa contro l’Udinese che consentirebbero l’aggancio al quarto posto al Napoli impegnato stasera nel big match contro l’Inter. Ma i neroverdi di Alessio Dionisi, a loro volta reduci dalla vittoria contro l’Empoli, vanno a caccia di un successo di prestigio per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio con il punteggio di 1-1 grazie alle reti dei due centravanti Abraham e Pinamonti. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Roma live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 33, Inter* 32, Milan 29, Napoli* 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Roma* 21, Atalanta* 20, Lazio 20, Frosinone 18, Monza 18, Torino* 16, Lecce 16, Sassuolo* 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.

*una partita in meno