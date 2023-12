DIRETTA Serie A, Fiorentina-Salernitana e Udinese-Verona: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e la Salernitana di Inzaghi e del ‘Bluenergy Stadium’ tra l’Udinese di Cioffi e il Verona di Baroni in tempo reale

La Fiorentina e l’Udinese ospitano rispettivamente la Salernitana e il Verona nelle gare valide per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide molto delicate che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Tremolada di Monza e Maresca di Napoli.

Da una parte, allo stadio ‘Franchi’, i viola di Vincenzo Italiano reduci dalla vittoria contro il Genk che ha certificato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Conference League con un turno di anticipo, vogliono tornare al successo anche in campionato dopo il ko contro il Milan della settimana scorsa. Per i granata di Filippo Inzaghi, che vengono dalla prima vittoria in stagione contro la Lazio, vogliono dare seguito ai risultati positivi per abbandonare l’ultimo posto e provare ad uscire dalla zona retrocessione. La passata stagione i gigliati si imposero col punteggio di 2-1 grazie ai gol di Bonaventura e Jovic inframezzati dal momentaneo pareggio di Dia.

Dall’altra parte, al ‘Bluenergy Stadium’, i bianconeri di Gabriele Cioffi vogliono voltare pagina dopo la sconfitta subita contro la Roma e centrare tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Ai gialloblu del pericolante Marco Baroni, che invece hanno trovato il pareggio contro il Lecce in extremis, serve una vittoria per operare il sorpasso in classifica sui friulani. Un anno fa la sfida finì con un pareggio per 1-1 con la rete di Samardzic dopo un autogol. Entrambe le partite saranno visibili in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Fiorentina e Salernitana e tra Udinese e Verona live in tempo reale.

Probabili Formazioni Fiorentina-Salernitana e Udinese-Verona

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success, Thauvin. All. Cioffi

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Doig; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: