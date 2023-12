Sorteggio Euro 2024: avversarie Italia, orario e dove seguirlo in TV

Tutto pronto ad Amburgo per il sorteggio dei gironi di Euro 2024: l’Italia conoscerà il suo cammino tra poche ore

Mancano poche ore al sorteggio dei gironi di Euro 2024: ecco come funziona il sorteggio dei gironi della prossima competizione europea in Germania.

Cresce l’attesa per il sorteggio dei gironi di Euro 2024: tra poche ore l’Italia e le altre squadre qualificate conosceranno le avversarie da affrontare nella fase a gironi dei prossimi europei di calcio che avranno luogo in Germania. Gli azzurri di Luciano Spalletti, pur essendo campioni in carica, partiranno in quarta fascia avendo chiuso le qualificazioni al secondo posto nel girone stravinto dall’Inghilterra.

Il sorteggio avrà luogo all’Elbphilharmonie di Amburgo, una delle 10 città di Euro 2024 che ospiterà quattro partite della fase a gironi e un quarto di finale. La Germania, nazione ospitante, è qualificata di diritto. Altre 20 squadre – le prime due classificate dei 10 gironi di qualificazione – hanno prenotato un posto alla fase finale. A marzo 2024 saranno decise le ultime tre squadre partecipanti tramite gli spareggi.

Euro 2024, come funziona e dove vedere il sorteggio dei gironi

Le squadre già qualificate vengono assegnate a una delle quattro fasce (1, 2, 3, 4) in base ai risultati nella fase a gironi di qualificazione. La Germania è testa di serie e non verrà sorteggiata, ma assegnata automaticamente al Gruppo A. Le tre vincitrici degli spareggi sono state assegnate alla fascia 4.

Altre sei urne verranno utilizzate per determinare la posizione della rispettiva squadra in ciascun girone. Le urne B-F contengono quattro palline ciascuna, a rappresentare le posizioni disponibili in ogni girone mentre l’urna A contiene solo tre palline per le posizioni A2, A3 e A4 del Gruppo A, dato che la Germania occuperà la posizione A1. Queste le fasce:

Fascia 1

Germania

Portogallo

Francia

Spagna

Belgio

Inghilterra

Fascia 2

Ungheria

Turchia

Romania

Danimarca

Albania

Austria

Fascia 3

Olanda

Scozia

Croazia

Slovenia

Slovacchia

Repubblica Ceca

Fascia 4

Italia

Serbia

Svizzera

Vincitrice spareggio percorso A

Vincitrice spareggio percorso B

Vincitrice spareggio percorso C

Il sorteggio potrà essere seguito in diretta su UEFA.com e nell’app ufficiale di UEFA EURO 2024 oltre che in tv su Rai 2 e su Sky Sport al canale 200: prevista anche diretta streaming con Raiplay, Sky Go e NOW.