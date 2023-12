Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 2 dicembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 2 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina la vittoria al cardiopalma della Juventus: “PRIMA LA SIGNORA”. Il taglio alto è dedicato ai rossoneri: “Milan, pronti interventi”. Gli altri titoli di giornata: “Osi-Lautaro, più gol di così“; “All’Europeo senza paura, partiamo in quarta fascia, ma l’urna ci può aiutare“; “Riecco Nadal, il tennis infinito“.

Il Corriere dello Sport mette a tutta pagina l’esultanza di Federico Gatti: “LA SIGNORA INSISTE“. Il secondo titolo sulla Juventus: “Scudetto, è ancora una corsa a quattro“. Il taglio alto è dedicato agli Europei: “L’Italia rischia un girone da paura: sorteggio ore 18“. Gli altri titoli di giornata:”Ciro d’onore: in 40mila per la festa“; “Pioli rilancia: ‘Io solo? Non è così”; “Scommesse, tremano B e C“.

Anche Tuttosport dedica la copertina alla vittoria bianconera: “JUVE TESTA DURA“. Gli altri titoli di giornata: “Ricci accelera, il Milan lo cerca“; “Pioli, c’è un altro incubo Ibra: ‘Ma io punto a Juve e Inter’; “A colpi di record e il mondo scopre Jannik“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 2 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, sabato 2 dicembre 2023.

Sia in Spagna sia in Francia i quotidiani sportivi mettono in prima pagina il ritorno di Nadal al Roland Garros. AS titola: “BIENVENIDO“, mentre L’Equipe titola: “IL REVIENT“.