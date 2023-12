Post Pioli in Serie A: l’hanno scelto prima del match

Milan, Pioli sembra essere sempre più a fine ciclo con i rossoneri: scelto l’erede prima del match di San Siro

Una gara delicatissima per rilanciarsi. Dopo la cocente delusione per la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, il Milan è chiamato a rilanciarsi in campionato per restare in scia della Juventus e rosicchiare qualche punto ad almeno una tra Napoli e Inter.

I rossoneri sfidano a San Siro il Frosinone, reduce dalla vittoria interna contro il Genoa e con grandi ambizioni di classifica. Una prova di maturità per i rossoneri, con tanti assenti e in piena emergenza soprattutto in difesa. Una prova di riscatto in primis per Stefano Pioli, il cui nome è finito più volte sulla graticola nel corso di questa stagione, non ultimo in occasione proprio della sconfitta contro i tedeschi in Champions League e che rischia di costare al Milan il passaggio del turno.

Milan-Frosinone: i tifosi scelgono Di Francesco

Per questo motivo abbiamo proposto attraverso il sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram chi farebbe più comodo al Milan tra i componenti della rosa ciociara.

E la maggior parte dei votanti si è espressa in maniera chiara, sottolineando come sarebbe Eusebio Di Francesco l’elemento che maggiormente servirebbe alla rosa del Milan in questo momento, scelto dal 45% dei votanti al sondaggio. Più distanziati invece altri profili. Il 29% ha scelto Ibrahimovic, nome che rievoca grandi ricordi in casa Milan, gioiellino tedesco classe 2005 che ha già segnato in Serie A e che il Frosinone intende coccolarsi al meglio. Il 17% ha invece votato per Caleb Okoli, difensore centrale in prestito dall’Atalanta e che andrebbe certamente a rafforzare il reparto rossonero, vista anche la situazione infortuni con ben tre centrali su cinque che torneranno solo nel 2024. Il 10% ha invece votato per Reinier, altro nome scommessa, che dopo esperienze non ottimali tra Real Madrid e Borussia Dortmund è pronto a rilanciarsi in Serie A con la maglia gialloblù.