“Non c’è con la testa”: verdetto inappellabile

Momento assolutamente negativo per un giocatore che era stato protagonista ma che adesso somma errori su errori: parere definitivo

E’ stato un turno di Champions League piuttosto complicato per alcuni giocatori, finiti nel mirino per prestazioni non all’altezza. Soprattutto portieri, con gli errori di Meret e Maignan che hanno pesato nelle sconfitte di Napoli e Milan. Ma non solo loro.

Ancora una volta protagonista in negativo Onana, che in questo inizio di stagione horror con il Manchester United ha compiuto un altro errore sanguinoso contro il Galatasaray, praticamente buttandosi in porta una punizione di Ziyech (e anche sulla prima non era stato irreprensibile). Parlando di portieri, un parere qualificato in merito è senza dubbio quello di Sebastian Frey, ex estremo difensore di Inter, Parma e Fiorentina. Intervenuto a ‘Tv Play’, ha detto la sua sui portieri in difficoltà in questo momento.

Frey su Onana: “Psicologicamente a terra, va fatto riposare”

Sotto la lente di ingrandimento innanzitutto le prestazioni di Onana, che lo scorso anno con le sue parate aveva contribuito a portare l’Inter in finale di Champions. Mentre ora è invece irriconoscibile.

“Dispiace vederlo così, psicologicamente è a terra, non c’è – ha spiegato Frey – Un portiere top non prende gol in quel modo, l’allenatore dovrebbe farlo riposare. Deve stare un po’ fuori, fa impressione vederlo accumulare errori su errori, adesso ha bisogno di resettare perché non ci sta con la testa”. Su Meret: “Ho sempre pensato che avesse un potenziale importante, ma dopo gli ultimi errori sto iniziando a farmi delle domande su di lui”. Anche Maignan non sta vivendo un buon momento per Frey: “E’ in una fase di calo, ora voglio proprio vedere se ha le spalle larghe per ripartire”.