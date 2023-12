Nevicate estreme e maltempo, UFFICIALE: annullato l’attesissimo match di oggi

Arrivano il maltempo e le forti nevicate: trasporti pubblici interrotti e voli cancellati, il match di oggi sarà annullato

Arriva l’inverno e con lui ha ovviamente fatto capolino anche il brutto tempo. In Italia le temperature nei giorni scorsi sono scese in maniera repentina, con ondate di gelo e addirittura neve in aree sparse da Nord a Sud.

In queste ore, però, le condizioni meteo sembrano tornate più alla normalità e il termometro è tornato a salire. Lo stesso non si può dire in altre nazioni, che tradizionalmente in questo periodo cominciano a registrare condizioni estreme. È successo giovedì in Europa League, a Helsinki, dove HJK e Aberdeen hanno giocato sotto una violenta nevicata, con l’arbitro costretto anche a interrompere la partita. Lo stesso sta avvenendo anche in Germania. Come riporta l’indiscrezione della ‘Bild’ di pochissimi minuti fa, infatti, è stata annullata la sfida in programma oggi alle 15.30 tra Bayern Monaco e Union Berlino. In Baviera si stanno vivendo ore complicate dal punto di vista del meteo, con nevicate importanti in queste ore. Ieri la squadra di Thomas Tuchel si è allenata appunto sotto la neve (e così l’Union) e la situazione non è migliorata.

A confermare poi in questi minuti la decisione è stato lo stesso account Twitter dell’Union Berlino: “La partita è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche nella capitale bavarese. A causa dei rischi per la sicurezza di tutte le persone coinvolte, si è deciso di non far giocare la partita”.

UFFICIALE, Bayern Monaco-Union Berlino annullata per questioni di sicurezza causa meteo

Il punto principale e il motivo della decisione delle autorità, quindi, non è tanto nelle problematiche per il gioco, in quanto il campo dell’Allianz Arena è riscaldato. Si tratta però di una questione di sicurezza per gli spettatori, per le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi all’impianto.

#Infotweet Wintereinbruch in München: Die für heute angesetzte Bundesliga-Partie des 1. FC Union Berlin beim FC Bayern München ist aufgrund der Wetterlage in Bayerns Landeshauptstadt abgesagt worden. Aufgrund von Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten wurde entschieden, das… pic.twitter.com/t608k5fRMp — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 2, 2023

Per il maltempo, a Monaco, i trasporti pubblici verranno interrotti alle 12, dunque va da sé che l’arrivo allo stadio in sicurezza di decine di migliaia di persone non può essere assicurato. Perfino all’aeroporto sono stati cancellati già circa 320 dei 760 voli previsti oggi. E il traffico ferroviario è pesantemente ridotto e in pericolo. Per questo, dopo le varie riunioni, si è deciso di annullare il match tra i campioni di Germania e il fanalino di coda Union Berlino. Col Bayern – secondo in classifica a -2 dal Bayer Leverkusen – che poco fa ha comunque postato sui social la locandina del ‘Match Day’. Ha avuto vita breve.