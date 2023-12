Il Napoli e Zielinski si giocano tutto contro l’Inter: ma occhio al futuro

Domenica sera il Napoli di Walter Mazzarri sfida l’Inter di Simone Inzaghi e occhio al futuro di Piotr Zielinski, accostato proprio al club nerazzurro: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Domenica sera, al Maradona, ci sarà una gara cruciale per il futuro di questo campionato italiano di Serie A. I campioni in carica del Napoli, passato da pochissimo nelle mani di Walter Mazzarri, affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi, capolista da sola con due punti di vantaggio sulla Juventus che, però, stasera può tentare il sorpasso provvisorio battendo in trasferta il Monza.

Sarà un match importantissimo per entrambe le compagini. Per gli azzurri sarà fondamentale vincere per tornare a sognare e blindare un posto nelle prime quattro posizioni, che vorrebbero dire accesso alla prossima fase a gironi di Champions League. Per l’Inter invece potrebbe essere un tassello fondamentale da aggiungere al pareggio esterno con la Juventus di Allegri collezionato la scorsa domenica. Insomma, al Maradona ci sarà da divertirsi e fra i protagonisti della gara occhio anche al nome di Piotr Zielinski.

Napoli-Inter sarà anche la gara di Zielinski: andiamo a scoprire perché

Il fantasista polacco, chiamato ad una grandissima prestazione, è un nome caldo anche in chiave calciomercato visto il suo contratto in scadenza al termine della stagione. Sì perché sull’ex giocatore di Empoli e Udinese, da qualche tempo, ci sono finiti anche gli occhi dell’Inter di Beppe Marotta, come raccontato dalla nostra redazione nelle scorse ore. I nerazzurri infatti, sempre a caccia di giocatori a parametro zero, potrebbero fare più di una scommessa su Zielinski viste le sue doti tecniche e la sua conoscenza del campionato italiano di Serie A, dote da sempre molto apprezzata dall’AD della Beneamata, un vero e proprio talento nell’acquistare giocatori senza pagare il prezzo del cartellino.

Dal punto di vista delle trattative, al momento la situazione fra il giocatore e il Napoli sembra in stand-by, ma l’Inter ora può soltanto sondare il terreno in attesa dell’inizio del 2024, quando gli scenari saranno molto più chiari e anche le ambizioni del Napoli nella stagione e in futuro.