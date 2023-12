Ha scelto di lasciare la Juve: 20 milioni e vola in Premier

Giuntoli è pronto a sacrificarlo nel prossimo calciomercato di gennaio. Possibile accordo con la big inglese, ecco tutti i dettagli

Allegri non lo vede e lui, come riferiscono anche in Inghilterra, ha espresso il desiderio di andare via dalla Juventus. Possibilmente già a gennaio, nel calciomercato invernale in cui i bianconeri cercheranno di prendere un centrocampista. Kalvin Phillips il nome in pole.

Appena quattro presenze e soli 113′, Iling-junior è ai margini della Juve e, proprio per questo motivo, potrebbe salutare la truppa di Allegri nell’imminente sessione invernale.

Lo scorso 11 novembre, a Cagliari, il ventenne inglese ha disputato gli ultimi minuti con la maglia della Juventus. Forse gli ultimissimi, anche se da qui all’apertura del mercato di riparazione potrebbe venirgli concessa qualche altra chance. Oltremanica danno pressoché per certo il suo addio a Vlahovic e compagni, con la prossima destinazione che dovrebbe essere in quel di Londra, sponda Tottenham dove la sua agenzia è piuttosto forte.

Gli ‘Spurs’ cercano un rinforzo sull’out sinistro, anche perché hanno perso Perisic per tutta la stagione o quasi. L’obiettivo è prendere un giocatore che possa accettare il ruolo di rincalzo, con ambizione e volontà di dar fastidio ai cosiddetti titolari.

Iling piace da tempo e ora ci sarebbe anche l’ok di Postecoglou, assistito pure lui dalla CAA Base, al quale va il merito di aver ridato entusiasmo a tutto l’ambiente. Soprattutto tanti punti in classifica, 26 nelle prime tredici giornate di Premier, soltanto tre in meno della capolista Manchester City.

Calciomercato Juventus, 20 milioni per Iling-junior

Iling ha rinnovato un anno fa fino a giugno 2025, secondo ‘TeamTalk’ la sua valutazione si attesta adesso sui 20 milioni di euro.

Per il sito inglese, Giuntoli e soci potrebbero dire sì alla cessione del classe 2003 qualora appunto arrivasse una proposta da venti milioni. Cifra che potrebbe davvero investire il Tottenham, del quale piace il danese Hojbjerg, e che poi il management juventino utilizzerebbe per il mercato in entrata, magari per quel Berardi che l’ex Ds del Napoli ha già provato a prendere in estate.