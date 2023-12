Gagliardini attacca Rabiot: “Ora chiama la mamma”

Sono passate quasi 24 ore da Monza-Juventus, ma i toni restano accesissimi: Gaglardini risponde a Rabiot dopo la polemica delle scorse ore

Non si ferma il e risposta fra Roberto Gagliardini e Adrien Rabiot all’indomani dell’anticipo della 14esima giornata del campionato di Serie A che ha visto la Juventus battere il Monza a tempo quasi scaduto.

Dopo il messaggio social di Adrien Rabiot indirizzato a Roberto Gagliardini, quest’ultimo risponde. Nelle scorse ore, infatti, il centrocampista bianconero aveva pubblicato una Instagram Stories mostrando l’esultanza del giocatore ex Inter dopo il momentaneo 1-1 del Monza prima del gol decisivo di Gatti.

Un’esultanza urlata “in faccia” di Gagliardini a Rabiot che aveva scritto: “Impara sempre a rimanere umile perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati questo”. Un post che ha suscitato non poche reazioni, in alcuni casi anche di natura polemica e che ora ha innescato la risposta di Roberto Gagliardini.

Gagliardini risponde a Rabiot: il messaggio social

Sempre con una storia pubblicata via Instagram, Roberto Gagliardini ha risposto ad Adrien Rabiot. Un messaggio chiaro e diretto quello del centrocampista ex Inter reo – secondo Rabiot – di aver esultato in maniera smodata e scorretta dopo il gol del momentaneo 1-1 del Monza che aveva agguanto il pareggio con una rete di Valentin Carboni nel primo minuto di recupero dopo l’iniziale vantaggio bianconero siglato proprio da Adrien Rabiot con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nicolussi Caviglia dopo il rigore parato da Di Gregorio a Dusan Vlahovic.

Adrien Rabiot (LaPresse) – calciomercato.it “Le cose di campo rimangono in campo, non sui social“, ha scritto Roberto Gagliardi rispondendo all’avversario bianconero. E poi la battuta finale: “Chiama la mamma”, un chiarissimo riferimento a Veronique, madre di Rabiot e agente del centrocampista della Juventus.

Una polemica con botta e risposta dopo una partita intensa e che ha permesso alla Juventus, con i tre punti conquistati in terra brianzola, di portarsi in testa alla classifica del campionato di Serie A almeno per una notte, in attesa che l’Inter affronti il Napoli.