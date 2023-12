Euro 2024: risate e imbarazzo, sorteggio a luci rosse

L’episodio accaduto durante il sorteggio dei gironi di Euro 2024 ha incendiato i social: ecco cosa è successo davvero

Anche risate e tanto imbarazzo hanno contraddistinto il sorteggio di Euro 2024. Mentre si componevano i gironi, all’interno dell’arena di Amburgo si sono sentiti dei gemiti che nulla avevano a che vedere con l’evento in corso.

Dal video, o meglio dire dall’audio quei gemiti sembrano provenire da un film hard. Nell’arena tante risate, ma soprattutto tanto imbarazzo per l’episodio. Che, ovviamente, non è passato inosservato sui social. Su X, in particolare, sta spopolando e generando una marea di commenti.

In realtà, quel che è accaduto al sorteggio è solo uno scherzo di Daniel Jarvis, in arte Jarvo69, un comico inglese che già nel 2022 entrò nelle cronache calcistiche per essere entrato in campo – senza autorizzazione – a festeggiare con il Real Madrid la vittoria della Champions in finale contro il Liverpool.

I was the at the Euro Draw did anyone notice us, I left my phone there with lots of naughty videos on it and I think Brian Laudrup had it lol pic.twitter.com/Kj4oz2yd8W

— Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) December 2, 2023