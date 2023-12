DIRETTA Serie A, Milan-Frosinone: le formazioni ufficiali LIVE

Si chiude il sabato della quattordicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Milan e il Frosinone

Dopo la debacle in Champions League contro il Borussia Dortmund, che rende la qualificazione agli ottavi di finale davvero complicati, il Milan torna in campo e, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Frosinone.

I rossoneri, guidati dall’allenatore Stefano Pioli, europa a parte, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria interna, ottenuta non senza fatiche, nel turno precedente contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: decisivo il rigore realizzato da Theo Hernandez. Veleggiano al terzo posto in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Inter di Simone Inzaghi. Di contro, i ciociari di Eusebio Di Francesco, rappresentano la sorpresa di questo inizio di stagione: diciotto punti conquistati in tredici partite e un Matias Soulé, arrivato in prestito dalla Juventus, sugli scudi con sei gol realizzati e il momentaneo titolo di capocannoniere della squadra. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-FROSINONE

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi, Musah, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic. All. Pioli

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimović; Cuni. All. Di Francesco

