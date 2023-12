Da Milano a Torino: il nuovo bomber spiazza tutti

Il Torino, in vista del prossimo mercato invernale, sta pensando di rinforzare il proprio reparto offensivo con un nuovo centravanti

Sette punti in tre partite prima della sconfitta con il Bologna; il Torino, nell’ultimo match di campionato, ha visto rallentare la propria risalita in classifica. Sono sedici i punti conquistati dai granata che, alla prossima giornata, affronteranno l’Atalanta in un match per nulla semplice considerando la forza dei bergamaschi.

Bisogna ottenere un risultato positivo in modo da restare il più lontano possibile dalla zona retrocessione; diverse le difficoltà riscontrate dai ragazzi di Juric in questa prima parte di stagione e tra queste non possiamo non andare a sottolineare quella offensiva. Il Torino, nelle prime tredici giornate di campionato, ha realizzato solamente dieci gol; rendimento da migliorare assolutamente se si vuole essere protagonisti in Serie A.

Tre di questi dieci gol sono stati segnati dagli attaccanti. Un problema, quello degli attaccanti, che deve essere risolto nel minor tempo possibile. Se andiamo a vedere i numeri dei centravanti dei granata ci rendiamo conto di come Zapata (arrivato nell’ultima sessione estiva di mercato) ha messo a segno due gol ma uno con la maglia dell’Atalanta mentre Sanabria è fermo a uno e Pellegri ha ancora la voce gol fatti ferma a zero.

Problema da risolvere e, da questo punto di vista, il mercato invernale potrebbe essere di grande aiuto al Torino; il club granata ha messo gli occhi su un giocatore che in passato interessava ad Inter e Milan. Sia nerazzurri sia rossoneri cercavano un centravanti e tra i profili attenzionati era presente anche Broja; alla fine la trattativa non è andata a buon fine ma il giocatore non è escluso che possa ugualmente sbarcare in Italia.

Calciomercato Torino, piace Broja del Chelsea per gennaio

Stando a quanto riportato da Todofichajes, il Torino sta seguendo con grande attenzione Broja. L’attaccante classe 2001, in forza al Chelsea, non sta avendo una prima parte di stagione semplicissima tra infortuni e un minutaggio decisamente ridotto. Il centravanti non sembra essere al centro del progetto dei Blues e, proprio per questo, bisogna fare attenzione alla prossima sessione di mercato.

A gennaio dunque non è da escludere un cambio maglia per Broja; parliamo di un giocatore forte fisicamente e che si distingue soprattutto nell’attacco alla profondità. Caratteristiche che lo renderebbero perfetto per il sistema di gioco di Juric, il 3-5-2.

L’attaccante del Chelsea, nel corso della sua carriera, ha realizzato quarantatré gol in centocinquanta partite; media decisamente positiva da parte di un giocatore che rischia di essere protagonista nella prossima sessione invernale di mercato. Il Torino potrebbe decidere di rinforzare il proprio reparto offensivo in modo da regalare a Juric una risorsa in più per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e il profilo di Broja è da tenere sotto osservazione.