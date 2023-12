Cancellazione UFFICIALE: nuova bufera sul Diavolo

Cancellazione ufficiale, la notizia è arrivata da poco: bufera e colpo di scena clamoroso che riguarda il Diavolo

Gli imprevisti nel mondo del calcio sono sempre dietro l’angolo e possono cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento. Il palinsesto può risentirne in particolar modo in inverno, con il maltempo che ha tirato un brutto scherzo a una delle squadre più rappresentative.

Il Manchester United, stasera, è atteso dalla gara in Premier League in casa del Newcastle. Ma alle ore 10 di questa mattina, il decollo del volo della squadra di Ten Hag è stato cancellato a causa delle condizioni atmosferiche (5 gradi sotto zero e nevischio) che hanno reso il decollo e la trasvolata impraticabili. Così, i ‘Red Devils’ hanno dovuto avviarsi verso Newcastle in pullman, per un percorso di più di tre ore.