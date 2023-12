Ricaduta e nuova operazione, UFFICIALE: torna nel 2024

Nuovo infortunio e intervento chirurgico: il rientro del difensore slitta inevitabilmente al nuovo anno

Proprio quando il ritorno in campo sembrava dietro l’angolo, il giocatore si infortuna nuovamente e ora dovrà operarsi prima di tornare a giocare.

Tegola in casa Manchester United: il club inglese ha comunicato un nuovo infortunio rimediato da Tyrell Malacia, terzino sinistro classe ’99 che tornerà in campo all’inizio del prossimo anno. Il giocatore olandese è incappato in un nuovo infortunio proprio mentre si stava riprendendo da un altro problema al ginocchio che lo ha costretto a restare fermo ai box praticamente da metà luglio.

Il terzino sinistro olandese in questa stagione non è mai sceso in campo, essendo finito sotto i ferri in estate. E proprio durante la fase conclusiva del percorso di riabilitazione il giocatore ex Feyenoord è incappato in un altro infortunio che lo ha costretto a essere sottoposto a un altro intervento chirurgico.

Manchester United, nuovo infortunio per Malacia

Il nuovo intervento è stato eseguito con successo e Malacia è ora tornato a Carrington e sta lavorando duramente per rimettersi in forma in vista dell’inizio del nuovo anno solare. Il 24enne nazionale olandese finora ha collezionato trentanove presenze in totale con la squadra di Erik ten Hag, da quando è arrivato dal Feyenoord nel luglio del 2022 per circa 15 milioni di euro che i Red Devils hanno versato nelle casse del club olandese per acquistare il classe ’99.

Nel frattempo, l’altro terzino sinistro Luke Shaw è rientrato dal suo periodo di riposo per infortunio, giocando contro Everton e Galatasaray la scorsa settimana. Non una buona notizia, dunque, per Erik ten Hag che sperava di ritrovare in tempi rapidi il terzino sinistro originario di Rotterdam, anche per avere una valida alternativa a Luke Shaw nei tanti impegni del Manchester United tra campionato e coppe.

E invece ci sarà ancora da aspettare dopo il nuovo infortunio e il secondo intervento chirurgico nel giro di pochi al quale il giocatore ex Feyenoord è stato sottoposto a seguito del problema accusato proprio quando stava per concludere il percorso riabilitativo iniziato dopo la prima operazione.