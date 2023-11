Infortunio serio e lungo stop: annuncio UFFICIALE del tecnico

L’annuncio ufficiale del tecnico fuga ogni dubbio: sarà costretto a restare Ferm ai box per diverso tempo. Le ultimissime

I tanti impegni in rapida successione hanno aumentato in maniera esponenziale la quota di infortuni che, non a caso, stanno colpendo diversi club. Soprattutto le compagini impegnati sui palcoscenici internazionali stanno facendo di necessità virtù.

Ne sa qualcosa anche il Brighton di Roberto De Zerbi che, dopo un primissimo scorcio di stagione entusiasmante, ha manifestato una lieve flessione in termini di prestazioni. I soli tre punti conquistati nelle scorse quattro partite di Premier League, però, sono state parzialmente cancellate dal prezioso successo ottenuto contro il Nottingham Forest. Circostanza nella quale, però, l’ex tecnico del Sassuolo ha perso per infortunio una delle sue stelle più rappresentative. A causa di un problema fisico, infatti, Ansu Fati è stato costretto a chiudere anzitempo la sfida.

Nuovo infortunio per Ansu Fati, De Zerbi: “Resterà fuori per molto tempo”

A lanciare l’allarme è stato lo stesso tecnico del Brighton che, nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida di Europa League contro l’AEK, ha fornito ragguagli importanti sulle condizioni del funambolico esterno offensivo, falcidiato da numerosi infortuni negli ultimi anni.

Pur non specificando l’entità del problema accorso ad Ansu Fati, De Zerbi ha infatti rivelato che il suo calciatore sarà costretto a restare fermo per “molto tempo”. Si prospetta un lungo periodo lontano dai campi da gioco per il calciatore guineane naturalizzato spagnolo. Impossibile stabilire con precisione i tempi di recupero. Tuttavia, non è escluso che, stando così le cose, il Brighton non intervenga nuovamente sul mercato per puntellare un reparto sul quale il gioco di De Zerbi punta molto. Nelle quattordici apparizioni stagionali con il club inglese, Ansu Fati ha infatti messo a referto 4 reti e un assist, integrandosi al meglio in uno scacchiere tattico che ne ha esaltato le caratteristiche. Inutile ribadire come l’infortunio di Ansu Fati rappresenti una brutta tegola per De Zerbi, che ora potrebbe essere chiamato a varare soluzioni alternative.