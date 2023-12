Lukaku cambia ancora: futuro in bianconero per Big Rom

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere lontano da Roma: l’attaccante belga è ancora sotto contratto col Chelsea e il prossimo anno potrebbe cambiare maglia

Un possibile futuro in bianconero per Romelu Lukaku, arrivato in prestito dal Chelsea la scorsa estate, dopo le trattative per il ritorno all’Inter e poi per il clamoroso passaggio alla Juventus.

Potrebbe cambiare nuovamente maglia Romelu Lukaku, attaccante belga giunto alla Roma la scorsa estate in prestito al Chelsea dopo le trattative saltate con Inter e Juventus e le relative polemiche. Finora il centravanti classe ’93 ha realizzato dieci gol e un assist in sedici partite giocate con la maglia giallorossa tra campionato ed Europa League. Ma in estate potrebbe cambiare nuovamente maglia avendo ancora due anni e mezzo di contratto con il Chelsea che però ha più volte palesato di non voler puntare su Lukaku.

Secondo quanto riportato da Voetbalkrant.com, il centravanti ex Inter sarebbe nel mirino di diversi club, in particolar modo il Newcastle United gestito dal Fondo PIF che in questi anni ha già investito decine e decine di milioni di euro per rinforzare l’organico. E in vista della prossima stagione i Magpies potrebbero tentare l’assalto all’attaccante belga, cercato già in estate dal club bianconero.

Lukaku al Newcastle: il belga può tornare in Premier League

Anche la Roma pensa a Romelu Lukaku in vista della prossima stagione, col club che vorrebbe riscattarlo dopo l’inizio positivo del belga in giallorosso.

Big Rom è arrivato alla corte di José Mourinho con la formula del prestito secco oneroso, ma nulla vieterà alla Roma di sedersi nuovamente col Chelsea al tavolo delle trattative per cercare un accordo su un eventuale trasferimento a titolo definitivo.

Occhio, però, in tal senso al possibile inserimento del Newcastle United che – chiaramente – ha una maggiore disponibilità economica rispetto ai giallorossi. Il Chelsea da tempo ha fissato a circa 38 milioni di euro la cifra per cedere Romelu Lukaku a titolo definitivo, cifra inaccessibile per le casse societarie della Roma. E proprio in questo scenario potrebbe inserirsi il Newcastle che permetterebbe all’ex Inter di rigiocarsi le sua chance in Premier League.