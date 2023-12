HIGHLIGHTS | La Juve stende il Monza al 94′: finale choc, Gatti regala la vetta momentanea

Monza-Juventus, terminata la sfida tra i brianzoli e i bianconeri. Gatti timbra il successo per gli uomini di Allegri al 94′

Si è chiuso da pochi istanti il primo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. All’U Power Stadium, la Juventus stende il Monza grazie alla firma di Gatti al 94′.

Pronti via e i bianconeri partono con il piede pigiato sull’acceleratore. La Juventus ha il merito di inaridire subito le fonti di gioco avversarie, creando subito i presupposti per centrare il bersaglio grosso. Dal contatto Cambiaso-Kyriakopoulos nascono i presupposti per la prima sliding door della gara. Dusan Vlahovic, però, fallisce l’appuntamento con il gol dal dischetto, facendosi ipnotizzare in ben due circostanze da Di Gregorio che prima neutralizza il rigore e poi con un colpo di reni disinnesca la ribattuta centrale del serbo. Dal corner successivo, però, la Juventus passa. Rabiot si fa trovare con il timing giusto e nel cuore dell’area di rigore non sbaglia. Il francese trova una zampata da vero bomber che indirizza la prima frazione di gioco.

Sono ancora i bianconeri, infatti, a creare i presupposti per andare a segno. Gatti non riesce a spingere in rete un pallone che vagava a pochi centimetri dalla porta. Sempre Rabiot ci prova in un paio di circostanze, testando i riflessi di Di Gregorio.

Monza-Juventus, Gatti in un finale incredibile regala tre punti pesanti ai bianconeri

Nella ripresa il copione cambia solo in parte. Rivitalizzato dai cambi di Palladino, il Monza prova a riversarsi in attacco ma riscontra non poche difficoltà a rendersi pericoloso. Dopo un avvio guizzante della Juve, però, sono i padroni di casa a prendere in mano le redini del gioco.

Il ritmo, però, è piuttosto blando e la gara si trascina stancamente fino al segmento conclusivo della sfida. Se si esclude qualche mischia nel cuore dell’area di rigore della Juventus, però, Szczesny non è chiamato ad interventi di particolare rilievo fino al 92′, quando un cross velenoso di Valentin Carboni beffa Szczesny. Passa un minuto di lancetta e i bianconeri reagiscono. Ci pensa Gatti a regalare tre punti pesantissimi alla Juventus, ribadendo in rete in tiro masticato.

La “Vecchia Signora”, dunque, riesce a cogliere un altro successo. Tre punti che valgono oro per la compagine di Allegri che, in attesa della risposta dell’Inter, balza momentaneamente in vetta alla classifica. Tra poco gli highlights della sfida.





Monza-Juventus 0-1: 12′ Rabiot (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 33, Inter 32, Milan 26, Napoli 24, Roma e Bologna 21, Atalanta e Fiorentina 20, Frosinone e Monza* 18, Lazio 17, Torino 16, Lecce e Sassuolo 15, Genoa 14, Udinese 11, Cagliari ed Empoli 10, Verona 9, Salernitana 8

Una partita in più *