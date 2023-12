Giuntoli e il futuro di Allegri: annuncio che non lascia dubbi

Pochi minuti prima di Monza-Juventus, il ds bianconero Giuntoli svela la posizione del club sul futuro di Allegri

Juventus a caccia del primato momentaneo, in caso di vittoria in casa del Monza. Serata importante per gli uomini di Allegri, sul cui futuro si è discusso molto in questi giorni. Ha fatto chiarezza nel prepartita, a DAZN, Cristiano Giuntoli, ds bianconero.

Queste le sue dichiarazioni sugli obiettivi del club, in campo e sul mercato, e il pensiero scudetto: “Il nostro status è sempre lo stesso, siamo molto contenti dell’ultima partita e delle parole di Rabiot – ha dichiarato – L’azienda ha l’obiettivo di entrare in Champions League, ma ci piace che i nostri giocatori sognino il massimo. Vlahovic? Abbiamo un grande rapporto con i calciatori e con gli agenti, vogliamo dare continuità a questa squadra che ci sta dando grandi soddisfazioni. Colpani? È un buon giocatore, sicuramente”. Sul tecnico: “Siamo molto contenti di Allegri, io e Manna ci confrontiamo direttamente e giornalmente con lui. Abbiamo un gruppo di lavoro straordinario, siamo molto contenti di lui, le altre candidature non avranno scampo. Ce lo teniamo stretto, per noi è un punto di riferimento. Un pensiero da parte mia e di tutto il club va a Giorgio Perinetti per la scomparsa della figlia”.