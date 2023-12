“Egocentrico e vendicativo”: tempesta Milan su Maldini

L’atto di accusa di Paolo Maldini all’attuale dirigenza del Milan spacca il popolo rossonero e una parte di tifosi si scaglia contro l’ex

Paolo Maldini vuota il sacco e dice la (sua) verità. L’ex dirigente del Milan, a sei mesi dal licenziamento da parte del club, parla dalle colonne di ‘Repubblica’ e le sue parole sono un durissimo attacco alla società.

Da Cardinale a Furlani passando per Gazidis e Scaroni, non c’è nessuno che si salva dalle bordate di Maldini che spiega tutto ciò che ha portato al suo addio. Un’intervista carica di delusione per come è gestito il Milan, ma che arriva in un momento in cui la squadra di Pioli vive una situazione di grave difficoltà.

Una sola vittoria in campionato nelle ultime cinque partite, un piede e mezzo fuori dalla Champions League, il tecnico in bilico: non è certo il momento migliore per incendiare ulteriormente il clima intorno alla formazione rossonera. Proprio questo è rinfacciato a Maldini da alcuni tifosi rossoneri che sui social evidenziano un grave errore da parte dell’ex dirigente.

Milan, tifosi contro Maldini: “Persona che porta rancore”

Proprio la tempistica è indicata come il più grande errore di Maldini nel rilasciare l’intervista, con i tifosi rossoneri che avrebbero preferito un momento di maggior tranquillità.

Così non è andata ed allora ecco le critiche anche pesanti: “Il calcio è un mondo di egocentrici, lui compreso” scrive un utente, mentre un altro lo definisce una “persona vendicativa, che porta rancore”.

Ma di tweet di questo tipo ce ne sono davvero tanti con Maldini messo sul banco degli imputati per essersi fatto trascinare dai proprio sentimenti di rivalsa nei confronti di Cardinale. “Da anni al Milan comandano sentimenti personali ed orgoglio” rimarca un tifoso, mentre un altro definisce l’intervista “assolutamente fuori luogo” e ricorda che tra tanti colpi importanti ci sono stati anche acquisti completamente sbagliati.

Ecco una serie di tweet su Maldini:

Per me Maldini conferma cose che ho sempre saputo:

1. Il calcio è un mondo di egocentrici, lui compreso (che tempismo, degno dei suoi anni migliori);

2. I risultati non arrivano quando non c'è sinergia;

3. Ci sono i tifosi del Milan ed i tifosi di Maldini. I 2° pensano sia = — Michelangelo (@Mickybit22) December 1, 2023

“Anche a Foggia sono rimbalzate le parole fuori luogo di Maldini. Sembra quasi che non abbia mai voluto bene al Milan, differentemente da Pioli, il suo staff e la dirigenza attuale” pic.twitter.com/qykuhYTE71 — Giannautovic 🧑‍🚀🇦🇹 (@GianScudieri) December 1, 2023

🔴⚫️Dopo l’intervista di #Maldini l’unica cosa che mi viene da pensare è che da anni nel #Milan al primo posto ci sono gli interessi personali e l’orgoglio. Un conflitto che fa il male di questa squadra. Che tristezza. — Vito Girolamo (@VitoGirolamo27) December 1, 2023

E ricordiamo una cosa amici: Adriano Gallo non si è mai permesso di parlare male del Milan dopo la fine della sua esperienza trentennale, invece in 10 anni Maldini lo ha fatto 2 volte. — Emiliangiolo (@Emiliangiolo) December 1, 2023

Le parole di Maldini sono di un egocentrismo puro. Capisco la delusione di un licenziamento che una forte personalità come la sua non può digerire. Non si scredita però un un lavoro fatto soprattutto non si cerca di togliersi colpe per errori fatti.

Intervista che non ci sta. — ED (@redblack20_) December 1, 2023