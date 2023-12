DIRETTA Serie A, Monza-Juventus: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita al Monza in Brianza nell’anticipo del venerdì valido come gara che apre la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno ottenuto un pareggio nell’ultimo turno che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, che vengono dall’1-1 nel derby d’Italia contro l’Inter, vogliono tornare subito al successo per tornare almeno momentaneamente in testa alla classifica. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per mettere pressione sui nerazzurri di Inzaghi, impegnati domenica nella difficile trasferta di Napoli, per rinsaldare la propria candidatura allo scudetto. Dall’altro i biancorossi di Raffaele Palladino, che a loro volta hanno ottenuto un pari con il Cagliari, sognano il colpaccio per agganciare in quinta posizione Roma e Bologna, rientrando così nella corsa alle prossime coppe europee. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i brianzoli si imposero con il risultato di 1-0 grazie alla rete dell’ormai ex Gytkjaer. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Juve live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Monza-Juventus

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Machin; Colpani. All.: Palladino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 32 punti; Juventus 30; Milan 26; Napoli 24; Bologna e Roma 21; Atalanta 20 e Fiorentina 20; Monza e Frosinone 18; Lazio 17; Torino 16; Sassuolo e Lecce 15; Genoa 14; Udinese 11; Cagliari 10 e Empoli 10; Verona 9; Salernitana 8.