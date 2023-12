Di Livio punge Vlahovic: “Esultanza? Deve rispondere sul campo”

L’ex centrocampista della Juventus Angelo Di Livio ha parlato del momento della Juventus ma anche del percorso in Champions del Milan

Intervenuto sul canale Twitch di TvPlay.it, Angelo di Livio ha commentato alcune delle squadre di Serie A. Il centrocampista, in particolare, ha parlato del suo ex club, la Juventus, provando a spronarla per il futuro. Attenta analisi anche per quanto riguarda il cammino del Milan in Champions League.

Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it parlando delle squadre di Serie A. In particolare della sua Juventus: “Mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto perché giocano una volta a settimana. Dopo il gol di Lautaro si sono accontentati di non perdere”. L’ex centrocampista ha anche voluto sottolineare l’importanza della prossima partita: “Monza-Juve sarà fondamentale perché c’è Napoli-Inter. I bianconeri possono tronare al primo posto, devono dare un segnale importante”.

L’attenzione, poi, si è spostata su Dusan Vlahovic: “Ci sta la reazione contro l’Inter, mi piace quando uno risponde così. Deve però rispondere soprattutto sul campo”. Di Livio ha poi commentato anche un altro attaccante del nostro campionato: “La Lazio non si può privare di Immobile. Ha vissuto un momento particolare, ma deve giocare anche con una sola gamba. Per me è sempre stato un po’ sottovalutato, è troppo importante per lasciarlo in panchina”.

L’ex centrocampista si è espresso anche sul deludente cammino del Milan in Champions League: “Non stava andando male contro il Borussia, ma la qualificazione se l’è giocata in altre partite. Senza il rigore sbagliato di Giroud forse avremmo parlato di altro, ma i rossoneri hanno sbagliato prima. Sarebbe stato bello vedere tutte le squadre italiane qualificate, ma la situazione del Milan è complicata”.

Di Livio esalta Frattesi: “È bravissimo, può diventare un crack”

Tra i commenti alla stagione della Juventus e del Milan, Di Livio ha parlato anche di Inter e Napoli. In particolare è stato affrontato il discorso Champions League e non sono mancati gli elogi al nuovo centrocampista della Nazionale Davide Frattesi.

L’ex centrocampista dell’Italia Angelo Di Livio ha commentato il presente in mezzo al campo della nostra Nazionale. In particolare l’attenzione si è soffermata su Davide Frattesi: “E’ bravissimo, ma ti devi adeguare alla concorrenza che c’è in una grande squadra come l’Inter. Può diventare un crack, ma non è forte come Barella”.

Di Livio ha poi parlato della qualificazione agli ottavi dei nerazzurri: “Inzaghi contro il Benfica si è portato a casa risposte importanti da chi gioca meno. L’Inter è consapevole che può passare da prima con la sfida contro la Real Sociedad. Arrivare secondi darebbe un sorteggio proibitivo, ma anche le grandi d’Europa devono temere i nerazzurri”. Infine, c’è stato spazio anche per un commento al Napoli: “La sconfitta con il Real Madrid non turba tanto, sanno di potersi qualificare in casa contro il Braga“.