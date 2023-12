Bocciato il ritorno di Conte alla Juventus: “Oggi è dannoso e inutile”

Guido Vaciago va contro l’idea di un possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte. Secondo lui i bianconeri si dovrebbero concentrare sul presente

Il futuro della panchina della Juventus è, ancora una volta, in bilico. Tra le varie ipotesi sul possibile sostituto di Massimiliano Allegri per la prossima stagione, si è fatta avanti anche l’idea Antonio Conte. Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, però, non la considera la giusta pista da percorrere.

La stagione del purgatorio senza coppe europee della Juventus sta proseguendo in modo spedito. Dopo 13 giornate di campionato, i bianconeri occupano la seconda posizione in classifica e sono in piena corsa per lo Scudetto. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti però, alla Vecchia Signora spesso è stata mossa l’accusa di mostrare un calcio troppo conservatore e poco moderno che alla lunga potrebbe inficiare la stagione.

Per questa motivazione, la panchina di Massimiliano Allegri traballa ogni giorno di più. L’allenatore del corto muso ha un contratto in scadenza nel 2025, ma il suo rapporto con la Juventus potrebbe terminare già quest’estate. Uno dei principali profili individuati per sostituire il livornese, sarebbe un clamoroso ritorno di Antonio Conte. L’ex tecnico di Inter e Tottenham è attualmente senza squadra, in attesa di un giusto progetto con cui ripartire.

Non tutti, però, hanno accettato di buon grado quest’idea. Ad esempio il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha criticato duramente questa possibile strada: “La Juventus non deve rovinare tutto. Meglio concentrarsi sul Monza e sulla lotta con l‘Inter, piuttosto che sul futuro”. La volontà del giornalista, dunque, sarebbe quella di dare completa fiducia a Massimiliano Allegri, per tirare lo somme solo a fine anno: “Ragionare oggi su chi sarà l’allenatore della prossima stagione è dannoso e inutile”.

Vaciago rimanda le voci su Conte: “Si può tirare ad indovinare, ma serve a qualcosa?”

Pensare ad oggi al ritorno di Antonio Conte alla Juventus, secondo Guido Vaciago, sarebbe solamente un danno. Resta ancora un’incognita il futuro della panchina bianconera.

Secondo Guido Vaciago il futuro dei bianconeri è più che mai incerto: “La quantità di incognite che pendono sulla Juventus sono talmente tante che neanche l’intelligenza artificiale riuscirebbe a considerarle tutte.” L’idea del direttore di Tuttosport, quindi, è di confermare e dare a tempo a Massimiliano Allegri: “Si può tirare ad indovinare il prossimo allenatore, ma siamo nell’ambito della cartomanzia. Serve a qualcosa?”.