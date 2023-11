Theo Hernandez via dal Milan: l’addio è già deciso

L’esterno rossonero sta disputando una stagione al di sotto degli standard degli ultimi anni

Non è stata certamente sino a questo momento la migliore stagione con la maglia del Milan per Theo Hernandez. Il terzino sinistro, sia in termini di numeri che di prestazioni, ha registrato un calo rispetto alle scorse annate in cui aveva invece dimostrato di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Non può essere un caso, inoltre, se il calo del francese è coinciso con la stagione meno brillante dell’era Pioli. Ad ogni modo, a causa dell’ultima sconfitta interna rimediata in Champions League contro il Borussia Dortmund, alla formazione rossonera servirà quasi un miracolo per tentare all’ultima giornata di aggrapparsi agli ottavi. Un finale che non dipenderà più solo dal Milan, bensì anche dal risultato del Paris Saint Germain in trasferta in Germania.

In caso di mancata qualificazione al prossimo step in Champions, il rischio per il Milan sarebbe quello di perdere circa 100 milioni di possibili ricavi. Introiti fondamentali per le casse del club rossonero che nell’ultimo bilancio, grazie anche allo straordinario percorso europeo della passata stagione, ha registrato un netto aumento. Uno scenario che imporrebbe al club rossonero un considerevole sacrificio sul mercato in vista della prossima estate.

Calciomercato Milan, deciso il sacrificio di Theo Hernandez

Ai lettori di Calciomercato.it, abbiamo dunque chiesto quale big della propria formazione il Milan dovrebbe eventualmente cedere sul mercato la prossima estate.

A ricevere nettamente più voti rispetto ai compagni con la percentuale del 48,8% è stato proprio Theo Hernandez. L’esterno francese, oggi quotato sui 60 milioni di euro, ha parecchi estimatori in Europa tra cui il Paris Saint Germain in cui tra l’altro milita anche il fratello Lucas. Per quanto riguarda gli altri rossoneri, al secondo posto il più votato sul nostro sondaggio Twitter è stato Fikayo Tomori al 18,6%. Pari merito, infine, tra Rafa Leao e Mike Maignan al 16.3%. Nonostante qualche infortunio di troppo e qualche critica ricevuta, sia il portoghese che il francese rimangono due top player dal valore tecnico indiscusso.