Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 30 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Milan, stai attento. Così butti 113 milioni”. Che botta uscire dalla Champions, rischia anche il Mondiale per Club. Vietati altri flop per Pioli. Rimonta Inter, notte da pazza. Peccato Napoli, ma ci sei quasi. Maxi Juve: Allegri grande con le grandi e Chiesa rinnova.

Così apre il Corriere dello Sport: “Quasi Napoli”. Champions: Mazzarri tiene testa al Real per 84 minuti, poi finisce 4-2. Mou: “Vogliamo il primo posto”. Immobile non si sente Altafini. Cardinale: Fiducia a Pioli, non si cambia. L’appello di Italiano: Segni chi può”.

L’apertura di Tuttosport: “Colpani è ancora Juve-Inter”. Il talento conteso, domani si mette in vetrina col Monza contro Allegri. Gemello: “Scusate, ero troppo carico”. Sì, è Golden Bellingham. Riecco la pazza Inter. Ultimatum Cardinale: Pioli, o svolti o salti.

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 30 novembre 2023.

Bellingham trascina il Real Madrid anche contro il Napoli: “Mucho presente, mucho futuro”, titola in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. In Portogallo spazio ovviamente a rocambolesco 3-3 tra Benfica e Inter: “A espera de milagres”, si legge su A Bola.