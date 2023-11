PAGELLE E TABELLINO SERVETTE-ROMA 1-1: SVolar salva, Dybala a letto senza cena

Pagelle e tabellino di Servette-Roma, match valido per la 5a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24

SERVETTE

Frick 6

Tsunemoto 6

Rouiller 6,5

Severin 6

Baron 6. Dal 96′ Vouilloz sv

Bolla 6. Dal 68′ Antunes 6

Cognat 6,5. Dall’81’ Diba sv

Ondoua 6,5

Stevanovic 5,5

Kutesa 6,5. Dal 68′ Guillemenot 6

Bedia 7. Dall’81’ Touati sv

Allenatore: Weiler 6,5

ROMA

TOP Svilar 7,5: se la Roma è ancora (un pochino) a galla molto del merito è suo. E visto che da queste parti non succedeva da tempo immemore, era giusto premiare lui invece che il solito Lukaku anche stavolta decisivo. In crescita, sempre sicuro col pallone e ovviamente coi guantoni. La parata nel finale di primo tempo su Kutesa è meravigliosa e vale un gol.

Llorente 6

Cristante 5

Ndicka 6

Celik 6

Bove 6. Dall’81’ Sanches sv

Paredes 5,5

Aouar 4,5. Dal 55′ Pellegrini 5,5

El Shaarawy 5. Dal 74′ Spinazzola 5

FLOP Dybala 5: di base non fa malissimo e non è il peggiore in campo. Non è in grandi condizioni e il terreno non lo aiuta. Gioca quasi da fermo in certe circostanze, ma è talmente più forte che se lo può anche permettere. Non può permettersi però quei due errori clamorosi davanti alla porta che pesano come due macigni e per uno come lui proprio non ci stanno. Come non ci sta l’errore di Cristante sul gol di Bedia: gravissimo. Menzione ‘d’onore’ anche per Aouar ed El Shaarawy. Dall’81’ Belotti sv

Lukaku 7

Allenatore: Mourinho 5,5

Arbitro: Stefanski (Polonia) 6

Il tabellino di Servette-Roma

Ammoniti: Cognat (S), Cristante (R), Antunes (S), Rouiller (S), Nidcka (R)

Marcatori: 21′ Lukaku (R), 50′ Bedia (S)

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Bolla, Cognat, Ondoua, Stevanovic; Kutesa, Bedia.

A disposizione: Marwan, Besson, Antunes, Magnin, Guillemenot, Diba, Ouattara, Vouilloz, Touati.

Allenatore: Weiler.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar (55′ Pellegrini), El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mancini, Spinazzola, Karsdorp, Pellegrini, Cherubini, Pisilli, Pagano, Renato Sanches, Zalewski, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Stefanski (Polonia). Assistenti: Golis-Obukowicz (Polonia). IV Uomo: Myc (Polonia). Var: Lasyk (Polonia). Avar: Pskit (Polonia).