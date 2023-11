Nuovo ribaltone in panchina: scelto l’allenatore dopo l’esonero

Nuovo ribaltone in panchina a stagione in corso, scelto l’allenatore dopo l’esonero. Lo spogliatoio spinge per lui

È arrivato un altro esonero alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali. Il tecnico non è riuscito ad invertire la rotta e si va così verso un altro ribaltone in panchina.

Nemmeno Fabio Grosso è riuscito a risollevare il Lione: solo 5 punti in sette partite e ultimo posto in Ligue 1 per l’OL. Il club francese sembra aver già deciso, l’avventura dell’ex terzino è al capolinea.

In attesa del sostituto, Pierre Sage è stato promosso tecnico della prima squadra ad interim e guiderà il Lione sabato contro il Lens, probabilmente anche mercoledì nel recupero col Marsiglia. Nel frattempo, la società è già al lavoro per la successione di Grosso.

Il Lione esonera Grosso: Genesio in pole

Come riferito da ‘Foot Mercato’, lo spogliatoio del Lione ed alcuni giocatori stanno spingendo per il ritorno di Genesio.

Lo spogliatoio starebbe avanzando la candidatura del grande ex, al momento favorito su Sampaoli. In Francia circola anche il nome di Tudor, ex Marsiglia ancora senza panchina dopo la trattativa con il Napoli per il post Rudi Garcia. Il grande favorito, però, è Genesio.